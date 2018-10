Yön uutiskooste: Venäjän kiinteistökaupoissa epäiltyä petosta puidaan käräjillä, lentoasemalle varattava ylimääräistä aikaa

Venäjän kiinteistöjä hoitavan yhtiön epäillään myyneen kiinteistöt alihintaan espoolaisyhtiölle, joka myi ne eteenpäin markkinahintaan. Poliisi kertoi aiemmin epäilevänsä, että erotuksesta vedettiin välistä miljoonia. Epäillyt ovat kiistäneet syyllisyytensä poliisikuulusteluissa.

Lentoasemalle varattava ylimääräistä aikaa - vartiointialan lakko alkoi vuorokauden vaihtuessa

Tänään vuorokauden vaihduttua alkanut vartiointialan lakko näkyy esimerkiksi Helsinki–Vantaan lentoasemalla ja monilla rautatieasemilla.

Finavian mukaan lakko voi aiheuttaa ruuhkaa Helsinki–Vantaan ykkösterminaalin turvatarkastuksissa. Matkustajien on syytä varautua jonotukseen ja saapua ajoissa.

VR puolestaan kertoo, että osa rautateiden asemarakennuksista on lakon ajan kiinni tai niiden aukioloissa on poikkeuksia, mutta asemalaitureille pääsee kulkemaan normaalisti. Junien aikatauluihin lakon ei pitäisi vaikuttaa.

Kolmipäiväinen lakko liittyy Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja työnantajia edustavan Paltan väliseen työriitaan.

Ratsutilan isännän ripeä toiminta pelasti 30 hevosta tulipalon alta Ruovedellä

Ratsutallin isännän tekemä alkusammutus saattoi pelastaa kymmenien hevosten hengen Ruovedellä Pirkanmaalla keskiviikon vastaisena yönä, kerrotaan pelastuslaitokselta.

Palolaitos onnistui isännän toimien seurauksena rajaamaan Ruoveden ratsutallin lantalassa syttyneen palon niin, että se ei levinnyt noin kolmen metrin päässä sijainneeseen talliin. Tallissa oli 30 hevosta, jotka siirrettiin varotoimenpiteenä muualle.

Lantala paloi maan tasalle, ja sen syttymissyystä ei ollut varhain keskiviikkona tietoa. Kukaan ei loukkaantunut.

Ylöjärven Ahvenistolla yritettiin sytyttää todennäköisesti tahallaan vapaa-ajan alueen päärakennus - jo toinen kerta tänä vuonna

Pirkanmaalla Ylöjärvellä yritettiin todennäköisesti sytyttää tahallaan tuleen Ahveniston vapaa-ajan alueen päärakennus, kertoo päivystävä palomestari. Hänen mukaansa rakennuksen kellariin oli murtauduttu ja sinne oli sytytetty nuotio.

Rakennuksen automaattinen palohälytys meni kuitenkin päälle, eikä suuria vahinkoja syntynyt. Palo saatiin rajattua kellaritiloihin ja rakennukseen tuli vain savuvahinkoja. Kyseessä on jo toinen kerta tänä vuonna, kun rakennusta yritetään sytyttää. Edellisen kerran sytyttämistä yritettiin heinäkuun puolessa välissä, päivystävä palomestari kertoo.

Rakennus on noin 250–300 neliömetriä. Siinä on kolme kerrosta ja sen on rakennettu 1900-luvun alussa.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen palosta hieman ennen kello kymmentä tiistaina illalla. Palon sammuttamiseen kului noin puoli tuntia.

HS: Espoo on upottanut miljoonia veroeuroja tietojärjestelmään, jota ei koskaan otettu käyttöön

Espoo on maksanut miljoonia veroeuroja valtavasta tietojärjestelmästä, jota ei ole otettu käyttöön, kertoo Helsingin Sanomat. Kaupungin kaikkien noin 14 000 työntekijän palkkoja, lomia ja matkalaskuja sekä kaupungin taloushallintoa varten tarvittava järjestelmä päätettiin vuosia sitten hankkia Kuntien Tiera -yhtiöltä.

Yksin Tierasap-nimiseen järjestelmään on uponnut noin 6–7 miljoonaa euroa.

Lehden mukaan Espoo on yksi Kuntien Tieran suurimmista omistajista. Kaupunki on maksanut yhtiölle erilaisista palveluista vuosina 2013–2018 yli 11 miljoonaa euroa. Yhtiön osakkeisiin on käytetty vajaat 760 000 euroa.

Tänään muistellaan YK:n perustamista

Tänään vietetään kansainvälistä YK:n päivää, eli muistellaan Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan käyttöönottoa. Asiakirja määrittelee YK:n periaatteet ja toimintamuodot.

Päivää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 1948. YK:n yleiskokous on suositellut, että päivä otettaisiin käyttöön ympäri maailman myös kansallisena lomapäivänä.

Hurrikaani Willa on saavuttanut Meksikon rannikon

Hurrikaani Willa on saavuttanut Meksikon Tyynenmeren-puoleisen rannikon, kertoo maan kansallinen meteorologian laitos. Hurrikaani on tuonut mukanaan voimakkaita tuulia, rankkasateita ja myrskytulvia, joita säätieteilijät kuvailevat erittäin vaarallisiksi.

Myrskyn silmä on meteorologian laitoksen mukaan rannikolla lähellä Escuinapan kaupunkia.

Willa luokiteltiin vielä maanantaina viitosluokan hurrikaaniksi, mutta luokitusta laskettiin parilla pykälällä myrskyn lähestyessä rannikkoa. Säätieteilijöiden mukaan sillä on yhä voimaa aiheuttaa hengenvaarallisia tulvia ja maanvyöryjä. (Lähde: AFP)

NYT: Yhdysvallat aloittaa kansainvälisen kyberoperaation vaalivaikuttamista vastaan

Yhdysvallat aloittaa kyberoperaation, jonka tarkoituksena on estää venäläisiä toimijoita levittämästä väärää tietoa ja sekaantumasta maan vaaleihin. Asiasta kertoo New York Times tukeutuen operaatiota tunteviin lähteisiin.

Lehden mukaan toimijoille ilmoitetaan, että yhdysvaltalaiset viranomaiset ovat tunnistaneet heidät ja seuraavat heidän tekemisiään. Kyseessä on New York Timesin mukaan ensimmäinen tiedetty kansainvälinen operaatio, jonka tarkoituksena on suojata Yhdysvaltojen vaaleja, mukaan lukien marraskuun välivaalit.

Yhdysvalloissa on käynnissä erikoissyyttäjä Robert Muellerin johtama tutkinta Venäjän sekaantumista vaaleihin, joissa presidentiksi valittiin Donald Trump.

Yhdysvallat perumassa viisumit toimittajan tappajiksi epäillyiltä saudeilta

Yhdysvallat aikoo perua viisumit saudiviranomaisilta, joita syytetään saudiarabialaisen toimittajan Jamal Khashoggin tappamisesta. Yhdysvaltain ulkoministerin Mike Pompeon mukaan Yhdysvallat on tunnistanut ainakin osan ihmisistä, jotka ovat olleet osallisina Khashoggin surmaan Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa.

Pompeo sanoi, että Yhdysvallat selvittelee myös muita mahdollisia rangaistuskeinoja.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan kutsui tiistaina sauditoimittajan surmaa raakalaismaiseksi murhaksi ja vaati, että kaikki siihen sekaantuneet saavat rangaistuksen. (Lähde: AFP)

Japanissa pörssi avautui nousuun

Japanissa pörssi on avautunut nousuun eilisen hermoilupäivän jälkeen. Nikkei-indeksi nousi noin 0,8 prosenttia aamun alkukaupan aikana.

Japanilaisanalyytikon mukaan kurssit ovat toipumassa tiistain jyrkästä pudotuksesta. Pörssit olivat eilen rajussa laskussa ympäri maailmaa. Esimerkiksi Wall Streetillä indeksit kääntyivät aluksi reippaaseen laskuun, joka kuitenkin loiveni kaupankäynnin edetessä.

Helsingissä pörssin koko vaihtokärki oli eilen miinuksella. Yleisindeksi päätyi lähes 2,6 prosentin laskuun, ja se on ollut yhtä matalalla viimeksi alkuvuonna 2017. (Lähde: AFP)

Ronaldo palasi Manchesteriin voitokkaasti - pohjusti Juventuksen voittomaalin

Cristiano Ronaldon seura Juventus kukisti jalkapallon Mestarien liigassa vieraissa Manchester Unitedin 1–0. H-lohkon ottelun ainoan maalin ampui 17. minuutilla Juventuksen kärkipelaaja Paulo Dybala.

Ronaldo pohjusti maalin, kun hän ampui keskityspallon oikealta, ja pallo päätyi Dybalalle, joka iski lukemiksi 0–1.

Ronaldo pelasi Manchester Unitedissa vuosina 2003–09.

Ronaldo siirtyi Juventukseen viime kesänä Real Madridista, joka voitti Mestarien liigan G-lohkossa Viktoria Plzenin 2–1.