Kaksikon epäillään välittäneen Subutex-tabletteja TOR-verkossa - "Kotietsinnöissä takavarikoitiin räjähteitä ja useita ampuma-aseita"

Keskusrikospoliisin tiedotteen mukaan Pirkanmaalla ja Pohjois-Suomessa asuvan kahden miehen epäillään hankkineen ja levittäneen suuren määrän Subutex-tabletteja eri puolille Suomea edelleen välitettäviksi.

– Esitutkinnan mukaan pääepäiltyinä olevat miehet ovat välittäneet huumausaineita kesästä 2017 kevääseen 2018 saakka. Miesten epäillään hankkineen myytävät Subutex-tabletit ulkomailta ja myyneen niitä Suomessa pääasiassa TOR-verkon kautta internetissä. Tabletteja on ollut useita tuhansia, ja pääepäillyt ovat myyneet niitä eteenpäin 25–30 euron kappalehintaan, rikosylikomisario Jukka Lakkala Keskusrikospoliisista kertoo tiedotteessa.

Poliisin mukaan huumausainerikostutkinnan yhteydessä saatiin esiin myös useita muita rikoksia eli törkeitä ampuma-aserikoksia, räjähderikoksia ja törkeitä petoksia.

- Huumausainerikostutkinnan yhteydessä tehdyissä kotietsinnöissä takavarikoitiin räjähteitä ja useita ampuma-aseita, joista osa on luokiteltu erittäin vaarallisiksi ampuma-aseiksi. Myös käteistä rahaa takavarikoitiin useista kohteista kymmeniä tuhansia euroja. Rahojen epäillään olevan huumausaineiden välittämisestä saatuja tuloja, tiedotteessa todetaan.

Esitutkinnan mukaan pääepäillyt ovat vuosina 2016–2017 tilanneet perustamiensa yhtiöiden nimissä muun muassa matkapuhelimia ja myyneet tilaamiaan tuotteita esimerkiksi Huuto.net-alustan kautta.

- Kaikki tilatut tuotteet on jätetty maksamatta tavaroiden toimittajille ja myynnistä saadut tuotot otettu henkilökohtaiseen käyttöön. Petoksilla on aiheutettu tavarantoimittajille reilusti yli sadantuhannen euron vahingot, poliisi kertoo.

Päätekijät ovat edelleen vangittuina, ja heitä epäillään muun muassa törkeästä huumausainerikoksesta, törkeistä ampuma-aserikoksista, törkeistä petoksista ja useista muista lievemmistä rikoksista, jotka ovat selvinneet tutkinnan aikana.

- Heidän lisäkseen rikoskokonaisuudessa on eri puolilla Suomea epäiltynä kuusi henkilöä, joista kaksi on ollut tutkinnan aikana vangittuna. Heitä epäillään törkeistä huumausainerikoksista. Asia on siirtynyt syyteharkintaan Lapin syyttäjänvirastoon, poliisi tiedottaa.