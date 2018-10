Yön uutiskooste: Kiina ja Venäjä salakuuntelevat Trumpin puheluita, Suomessa ammattiliitot jatkavat lakkoja irtisanomiskiistassa

Trump jatkoi median ryöpyttämistä pommipakettikohun keskellä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jälleen kritisoinut rajusti mediaa.

Trump ryöpytti tiedotusvälineitä kampanjatilaisuudessa Wisconsinissa samana päivänä, jolloin Yhdysvaltoja kuohuttivat muun muassa Barack Obamalle, Hillary Clintonille ja uutiskanava CNN:lle lähetetyt pommipaketit.

Trump sanoi, että medialla on vastuunsa siinä, että yhteiskunnallinen keskustelu pysyy sivistyneenä. Trump vaati mediaa lopettamaan vihamielisyyden, negatiivisuuden ja valheelliset hyökkäykset.

Aiemmin tänään CNN:n toimitusjohtaja Jeff Zucker kritisoi Trumpia ja Valkoista taloa siitä, etteivät he ymmärrä, miten vakava asia jatkuvat mediaan kohdistuvat hyökkäykset ovat. Trumpia on aiemminkin syytetty vihan lietsomisesta mediaa kohtaan. (Lähde: AFP)



NYT: Kiina ja Venäjä salakuuntelevat Trumpin henkilökohtaisia puheluita

Kiinalaiset ja venäläiset vakoojat salakuuntelevat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin henkilökohtaisella matkapuhelimella soittamia puheluita, kertoo New York Times.

Lehden haastattelemien amerikkalaisvirkamiesten mukaan Trump käyttää henkilökohtaista iPhoneaan vanhoille ystävilleen ja tuttavilleen soittamiseen. Yhdysvaltalaiset tiedustelupalvelut ovat saaneet selville, että Kiina ja Venäjä salakuuntelevat näitä puheluita.

Etenkin Kiina hyödyntää puheluita oppiakseen, millaiset argumentit Trumpiin tehoavat ja keiden neuvoihin hän luottaa.

Trump soittaa viralliset puhelunsa Valkoisen talon lankapuhelimen suojatulla linjalla. Hän ei kuitenkaan ole suostunut luopumaan matkapuhelimistaan.



Ranska on valmis tukemaan Khashoggin tappajien vastaisia pakotteita

Ranska on valmis tukemaan kansainvälisiä pakotteita niitä vastaan, jotka ovat syyllisiä sauditoimittaja Jamal Khashoggin murhaan. Elysee-palatsi kertoi asiasta sen jälkeen, kun presidentti Emmanuel Macron oli keskustellut puhelimessa Saudi-Arabian kuningas Salmanin kanssa.

Macron kertoi Salmanille Khashoggin tappamisen suututtavan häntä ja vaati, että murhan olosuhteet tuodaan päivänvaloon.

Saudi-Arabia on myöntänyt, että Khashoggi tapettiin maan konsulaatissa Istanbulissa, mutta kiistää kruununprinssi Mohammed bin Salmanin tienneen operaatiosta mitään.

Myös Yhdysvallat on uhannut Saudi-Arabiaa pakotteilla, jos maan johdon yhteys murhaan todistetaan. (Lähde: AFP)



Ammattiliitot jatkavat lakkoja irtisanomiskiistassa

Useat ammattiliitot aloittavat kolmipäiväisen lakon vastalauseena hallituksen aikeille helpottaa irtisanomisia pienissä yrityksissä.

Teollisuusliitto aloittaa työnseisauksen muun muassa sahoilla ja vaneritehtailla. Myös Sähköliiton mekaanisessa metsäteollisuudessa ja erityisaloilla työskentelevät jäsenet liittyvät kolmipäiväiseen lakkoon.

Myös ammattiliitto Pro aloittaa lauantaihin jatkuvan lakon osassa mekaanisen metsäteollisuuden, puusepänteollisuuden sekä tekstiili- ja muotialan yrityksiä. Tänään alkaa myös liiton ict-alan toimihenkilöitä koskeva työsaarto.



Nopeusrajoitukset laskevat talvilukemiin tänään ja huomenna

Liikenteen nopeusrajoitukset laskevat talvilukemiin tämän ja huomisen päivän aikana. Liikenneviraston mukaan liikennemerkkien vaihtaminen aloitetaan tänään, ja urakka valmistuu koko maassa huomisen aikana.

Maanteillä nopeus laskee 80 kilometriin tunnissa, ja satasen rajoitus jää voimaan osalla vähäliikenteisistä teistä. Huonokuntoisilla tai vilkkailla teillä rajoitus putoaa 70 tai 60 kilometrin tuntivauhtiin.

Moottoriteillä rajoitus laskee sataan kilometriin tunnissa. Vaihtuvien rajoitusten osuuksilla alkaa siirtymäaika, jolloin 120 kilometrin tuntivauhtia saa edelleen ajaa valoisassa ja hyvässä kelissä marraskuun loppuun asti.



Northern Coasts kerää Suomeen joukkoja 13 maasta

Merivoimien Northern Coasts -harjoitus alkaa tänään.

Harjoitukseen osallistuu noin 4 000 sotilasta, joista suurin piirtein puolet on suomalaisia.

Harjoituksen tavoitteena on harjoitella merellisiä kansainvälisiä yhteisoperaatioita yksikkö- ja esikuntatasoilla kaikilla merisodankäynnin osa-alueilla. Lisäksi sillä halutaan kehittää monikansallisten joukkojen yhteensopivuutta erityisesti rannikko-olosuhteissa.

Harjoitukseen osallistuu joukkoja 13 valtiosta. Suomen ohella mukana ovat Ruotsi, Tanska, Belgia, Italia, Alankomaat, Kanada, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Yhdysvallat ja Saksa. Harjoitukseen liittyvää lentotoimintaa on muun muassa Turussa, Tampereella ja Kuopiossa.



Naton suurharjoitus alkaa Norjassa, Suomi ja Ruotsi myös mukana

Nato aloittaa tänään vuosikymmeniin suurimman sotaharjoituksensa Norjassa. Trident Juncture 18 -harjoituksessa ovat mukana Naton jäsenmaiden lisäksi myös Suomi ja Ruotsi.

Kaksi viikkoa kestävään harjoitukseen osallistuu noin 50 000 ihmistä ja satamäärin laivoja, ajoneuvoja sekä lentokoneita. Suomesta mukana on noin 600 sotilasta Maa-, Meri ja Ilmavoimista.

Trident Juncturen kanssa samaan aikaa järjestetään Merivoimien johtama kansainvälinen Northern Coasts 18 -harjoitus Itämerellä. Siihen osallistuu Suomesta 1 800 sotilasta.



Kurssit päätyivät rajuun laskuun Wall Streetillä

Yhdysvalloissa eilinen pörssipäivä päättyi rajuun pudotukseen. Kaikki pääindeksit laskivat yli kaksi prosenttia.

Dow Jones Industrial Average laski 2,4 prosenttia, ja S&P 500 luisui 3,1 prosenttia. Kaikki kuluvan vuoden aikana Yhdysvalloissa nähty kurssinousu on näiden indeksien osalta nollautunut.

Teknologiapainotteinen Nasdaq syöksyi noin 4,4 prosenttia. Päivä oli Nasdaqin osalta synkin sitten vuoden 2011.



Tesla sai tuloksensa reippaasti plussan puolelle

Sähköautoyhtiö Teslalla oli vahva kolmas vuosineljännes. Tesla ilmoitti tuplanneensa heinä-syyskuussa liikevaihtonsa 6,8 miljardiin dollariin ja tehneensä 311,5 miljoonan dollarin tuloksen.

Voitollinen vuosineljännes on vasta kolmas Teslan historiassa. Vuosi sitten Tesla teki kolmannella vuosineljänneksellä 619 miljoonaa dollaria tappiota.

Hyvän tuloksen taustalla on massamarkkinoille suunnatun Model 3:n kova kysyntä ja se, että Tesla sai lisättyä autonsa tuotantotahtia huomattavasti. Tesla onnistui myös vähentämään Model 3:n tuotantokustannuksia.



Paulon kansainvälisen sellokilpailun voittaja ratkeaa - finaalissa myös suomalaissellisti

Paulon kansainvälisen sellokilpailun voittaja selviää tänään illalla, kun finaaliin päässeet kuusi artistia ovat esiintyneet Helsingin Musiikkitalossa.

Palkinnot jaetaan iltakymmenen jälkeen.

Paulon kilpailu on tarkoitettu 16–30-vuotiaille sellisteille, ja sitä on luonnehdittu yhdeksi maailman merkittävimmistä ja vaativimmista sellomuusikkojen kisoista. Kilpailu järjestetään kuudennen kerran.

Finaalissa soittavat kreikkalainen Timotheos Petrin, yhdysvaltalainen Zlatomir Fung, kanadalainen Bryan Cheng, suomalainen Leonardo Chiodo, eteläkorealainen Minji Kim ja yhdysvaltalainen Brannon Cho.



Kapasen maalivire jatkui Toronton voitossa Winnipegistä

Kasperi Kapanen teki jo kauden viidennen maalinsa, kun Toronto haki Winnipegistä 4–2-vierasvoiton jääkiekon NHL:ssä.

Kapanen iski ottelun avausmaalin ensimmäisessä erässä. Hän sai irtokiekon haltuunsa ja laukoi yläkulmaan.

Toronto johti toisella erätauolla jo 3–0. Winnipeg kiri päätöserässä maalin päähän, mutta kotijoukkueen kiri jäi tyngäksi.

Kapanen on haalinut kauden 10 ottelussa tehot 5+4. Winnipegin hyökkääjätähden Patrik Laineen alkukausi taas on sujunut hieman alle odotusten. Toronto-ottelu oli hänelle kolmas perättäinen ilman tehomerkintöjä. Laine on kerännyt tällä kaudella tehot 3+2.