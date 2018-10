Tänä vuonna näyttää syntyvän vähemmän lapsia kuin yli 100 vuoteen

Syntyvyys Suomessa on jäämässä tänä vuonna ennätyksellisen alhaiseksi, kertoo Tilastokeskus.

Tammi–syyskuussa lapsia on syntynyt Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan 36 176, mikä on yli 2 000 vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Tilastokeskuksen mukaan syntyvyys oli pienempi kuin minään vuonna sitten vuoden 1900, josta asti kuukausittaisia syntyvyystilastoja on tehty.

Tämän perusteella on todennäköistä, että myös koko vuoden syntyvyys jää historiallisen alhaiseksi.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kuolleiden määrä oli tammi–syyskuussa 40 296, mikä on 52 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vuonna 1963 syntyneistä suurin ikäluokka

Vuonna 1963 syntyneet ovat nousseet Suomen suurimmaksi ikäluokaksi, kun aiemmin suurin ikäluokka olivat vuonna 1948 syntyneet. Syyskuun lopussa vuonna 1963 syntyneitä asui Suomessa vakituisesti 75 223 ja vuonna 1948 syntyneitä 75 087. Tätä ennen vuonna 1948 syntyneet olivat Suomen suurin ikäluokka yhtäjaksoisesti vuodesta 1996 asti, Tilastokeskus kertoo.

Ennakkotietojen mukaan Suomen väkiluku oli syyskuun lopussa 5 520 535.