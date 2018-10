Asuntomurtojen sesonki on kiivaimmillaan - poliisi ohjeistaa, kuinka pidät varkaat loitolla

Poliisin mukaan asuntomurtoja on tehty pääkaupunkiseudulla ja myös muualla Suomessa. Pelkästään Itä-Uudenmaan poliisilaitos on saanut kuluvan lokakuun aikana lähes 50 ilmoitusta asuntomurroista. Tekotapa on yleensä ollut sama ja asuntoihin on menty sisään rikkomalla tai irrottamalla oven ikkuna.

Saaliiksi varkaat ovat saaneet arvokoruja ja rahaa.

– Asuntomurtoihin on jo tämän vuoden aikana otettu kiinni ja vangittu useita ulkomaan kansalaisia, jotka ovat tulleet maahan tekemään rikoksia,rikoskomisario Mikko Minkkinen kertoo.

Asuntomurtojen määrä lähti kasvuun heti pimeiden tultua ja ilmiö on jokavuotinen.

Poliisi muistuttaa, että varkailla on useita keinoja valita helppoja kohteita. Poliisi neuvoo pitämään kodin asutun näköisenä myös silloin kun sen on tyhjänä. Valojen sammuttaminen ja kiinni olevat verhot ja kaihtimet kertovat asukkaiden olevan poissa.

- Hämärä- tai liikekytkin pihavalossa on halpa keino tehdä asunto asutun näköiseksi, poliisin tiedotteessa todetaan.

Naapureita kannattaa sopia asunnon valvonnasta lomien aikana ja pyytää heitä tyhjentämään postilaatikko.

– Myös hyvästä lukituksesta on syytä huolehtia. Asuntoihin asennettavat hälytyslaitteet ovat tänä päivänä yleistyvä ja edullinen lisäsuoja kodille. Puhelinvastaajaan ei kannata laittaa lomaviestiä eikä sosiaalisen median kanavissa kannata hehkuttaa lomasuunnitelmiaan, Minkkinen muistuttaa.