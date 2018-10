Lapsiavioliitot aiotaan kieltää Suomessa

Alaikäiset eivät enää jatkossa saa mennä Suomessa naimisiin poikkeusluvallakaan, jos hallituksen esitys hyväksytään eduskunnassa. Hallitus esittää, että poikkeuslupamenettelystä luovutaan. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

– On lapsen edun mukaista, että lapsi voi vasta täysi-ikäisenä puhtaasta omasta tahdostaan solmia avioliiton. Poikkeusluvista luopumalla annamme myös kansainvälisen signaalin, että emme hyväksy alaikäisten avioliittoja, oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoo oikeusministeriön tiedotteessa.

Alaikäisten avioitumismahdollisuudesta on luovuttu viime vuosina muun muassa muissa Pohjoismaissa.

Poikkeuslupamenettelystä luopumista on kannattanut muun muassa Kirkkohallitus, jonka mukaan lainsäädännön pitäisi ennaltaehkäistä lapsiavioliittoja.

Alle 17-vuotiaille myönnetyt luvat harvinaisia

Poikkeuslupahakemusten määrä on viime vuosina vaihdellut kymmenestä kolmeenkymmeneen. Viime vuonna hakemuksia saapui 11, joista 7 sai myöntävän päätöksen. Valtaosa luvan saaneista alaikäisistä on ollut 17-vuotiaita tyttöjä, joiden poikkeusluvan tarvetta on perusteltu uskonnollisella vakaumuksella.

Oikeusministeriön mukaan alle 17-vuotiaille myönnetyt luvat ovat olleet harvinaisia ja niiden perusteena on ollut raskaus.