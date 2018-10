Antennitelevision muutos teräväpiirtoon viivästyy

Muutos teräväpiirtoon antennitelevisiossa viivästyy, kertoo Viestintävirasto. Suomen antennitelevisioverkoissa oli tarkoitus siirtyä HD- eli teräväpiirtolähetyksiin maaliskuussa 2020.

Viestintäviraston mukaan siirtymä viivästyy, koska tietoliikennekonserni DNA on valittanut Yleisradion HD-kanavien jakelukilpailutuksesta markkinaoikeuteen.

Siirtyminen uuteen lähetystekniikkaan on joka tapauksessa määrä toteuttaa lähivuosina. Viestintävirasto muistuttaakin, että silloin antenniverkossa olevilla on oltava DVB-T2-virittimellä varustettu televisio tai digiboksi. Lähes kaikki myynnissä olevat uudet vastaanottimet sisältävät jo uuden tekniikan mukaisen virittimen. Antenniverkossa on myös jo nyt runsaasti HD-sisältöjä.

Antenniverkon kautta tv-lähetyksiä vastaanottavia kotitalouksia on Suomessa noin 1,2 miljoonaa.