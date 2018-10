Päivästä on tulossa kylmä kautta maan. Etelä-Suomessa päästäneen nollan yläpuolelle, kun taas maan pohjoisosissa ja Pohjanmaalla päivälämpötilat ovat todennäköisesti pakkasen puolella.

Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä varoitetaan huonosta ajokelistä.

Etelärannikolle on tulossa tuulinen päivä. Ilmatieteen laitoksen mukaan Suomenlahden länsiosassa ja Pohjois-Itämerellä on päivällä kovaa aallokkoa. Suomenlahden itäosassa, Ahvenanmerellä ja Selkämerellä aallokko on kohtalaista.

