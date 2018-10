Yön uutiskooste: Kolmannes asuntolainoista on ensiasuntoa varten, päivästä on tulossa kylmä

Kolmannes asuntolainoista myönnetään tällä hetkellä ensiasuntoa varten, Osuuspankista ja Nordeasta kerrotaan. Osuuspankin ASP-asuntosäästötilien määrä on lähes kolminkertaistunut viiden viime vuoden aikana.

Tilastokeskuksen mukaan ensiasunnon ostajien keski-ikä on tällä hetkellä noin 28–29 vuotta. Kymmenessä vuodessa keski-ikä on noussut vuodella.

Pääkaupunkiseudulla ensiasunnon keskimääräinen hinta on noin 3 600 euroa neliöltä, kun taas muualla Suomessa vastaava neliöhinta on noin 1 900 euroa.

Uusi hätäkeskustietojärjestelmä aloittaa

Uusi kolmannen sukupolven suomalainen hätäkeskustietojärjestelmä Erica aloittaa toimintansa ensi kuussa. Ericaa käyttävät poliisi, pelastustoimi, sosiaali- ja terveystoimi ja Rajavartiolaitos.

Järjestelmä on valtakunnallinen: kun hätäkeskukseen soitetaan puhelu, se ohjautuu soittajaa lähinnä olevaan hätäkeskukseen. Jos se on ruuhkautunut, soitto ohjautuu muihin hätäkeskuksiin.

Nykyisin jokaisessa hätäkeskuksessa on oma tietojärjestelmänsä.

Erica aloittaa Oulusta. Muut viisi hätäkeskusta olisi tarkoitus saada mukaan järjestelmään ensi keväänä.

Stubb sai tukijoita EPP:n kärkiehdokaskisaan myös Norjasta ja Latviasta

Euroopan kansanpuolueen EPP:n kärkiehdokkuutta tavoitteleva Alexander Stubb (kok.) on saanut tukea Ruotsin ja Viron lisäksi myös Norjasta ja Latviasta.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo on julkaissut Twitterissä Stubbin puheenjohtajuutta tukevan kirjoituksen, jonka allekirjoittajia ovat Orpon lisäksi Norjan pääministeri Erna Solberg konservatiivipuolueesta ja Arvils Aseradens latvialaisesta Vienotiba-puolueesta.

Lisäksi kirjoituksen ovat allekirjoitteet Ruotsin maltillisen kokoomuksen johtaja Ulf Kristersson ja virolaisen Isänmaa-puolueen Helir-Valdor Seeder. Ruotsin maltillinen kokoomus ja Viron Isänmaa-puolue ovat olleet tukemassa Stubbin ehdokkuutta jo aiemmin.

Päivästä on tulossa kylmä, ja merenkäynti on kovaa - Hämeessä huono ajokeli

Päivästä on tulossa kylmä kautta maan. Etelä-Suomessa päästäneen nollan yläpuolelle, kun taas maan pohjoisosissa ja Pohjanmaalla päivälämpötilat ovat todennäköisesti pakkasen puolella.

Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä varoitetaan huonosta ajokelistä.

Etelärannikolle on tulossa tuulinen päivä. Ilmatieteen laitoksen mukaan Suomenlahden länsiosassa ja Pohjois-Itämerellä on päivällä kovaa aallokkoa. Suomenlahden itäosassa, Ahvenanmerellä ja Selkämerellä aallokko on kohtalaista.

Yhdysvalloissa pommipakettien lähetyksestä epäiltyä miestä syytetään viidestä rikoksesta

Yhdysvalloissa räjähdeaineita sisältävien pakettien lähettämisestä epäiltyä miestä syytetään viidestä eri rikoksesta. Maan oikeusministerin mukaan 56-vuotiasta miestä syytetään muun muassa räjähteiden kuljettamisesta ja lähettämisestä sekä entisten presidenttien uhkaamisesta.

Jos mies todetaan syylliseksi, hän voi saada jopa 48 vuoden vankeustuomion.

Poliisi pidätti miehen perjantaina tavoitettuaan hänet Floridasta. Yhdestä räjähdepaketista löytyi hänen sormenjälkensä.

Poliisi varoittaa, että räjähdeaineita sisältäviä epäilyttäviä paketteja voi olla edelleen liikkeellä. Toistaiseksi pommipaketteja on löytynyt 13 eri puolilta maata. Niitä on lähetetty useille presidentti Donald Trumpin politiikkaa arvostelleille tahoille. (Lähde: AFP)

Yhdysvaltain puolustusministeri lupaa lähettää joukkoja Meksikon vastaiselle rajalle

Yhdysvaltain puolustusministeri James Mattis on valmis lähettämään joukkoja ja sotilaallista apua Meksikon vastaiselle rajalle. Presidentti Donald Trump pyrkii estämään kaikin keinoin siirtolaisten pääsyä maahan marraskuun kriittisten välivaalien alla.

Pentagon kertoo puolustusministerin hyväksyneen avunpyynnön, joka on tullut kotimaan turvallisuuden ministeriltä.

Viime keväänä Yhdysvallat vahvisti jo rajavalvontaansa yli 2 000 rajavartijalla. Sotilaita on tarkoitus lähettää heitä täydentämään.

Trump on hermostunut tuhansien siirtolaisten muodostamasta karavaanista, joka kulkee parhaillaan Meksikon halki kohti Yhdysvaltoja. Pääosin Hondurasista lähteet siirtolaiset sanovat pakenevansa köyhyyttä ja väkivaltaa. (Lähde: AFP)

Erdogan, Putin, Macron ja Merkel tapaavat Istanbulissa - aiheena Syyria

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan isännöi viikonloppuna Istanbulissa Syyrian tilannetta käsittelevää huippukokousta, johon saapuvat Venäjän presidentti Vladimir Putin, Saksan liittokansleri Angela Merkel sekä Ranskan presidentti Emmanuel Macron.

Macron keskusteli tapaamisen edellä presidentti Donald Trumpin kanssa. Ranska toivoo, että kokous voi vahvistaa Idlibin alueen tulitauon, jotta alueelle saataisiin humanitaarista apua. Syyrian hallinto on tähän asti estänyt avun etenemisen.

Erdogan ja Putin ovat aiemmin keskustelleet Syyrian tilanteesta Iranin presidentin Hasan Ruhanin kanssa. Viikonlopun kokous on ensimmäinen, jossa Saksan ja Ranskan johtajat ovat mukana. (Lähde: AFP)

Irlantilaiset äänestivät Jumalasta ja presidentistä - tuloksia tulossa tänään

Irlannin jumalanpilkkalaki saattaa jäädä historiaan tänään, kun maassa eilen pidetyn kansanäänestyksen äänet lasketaan. Irlannin nykyinen laki määrää, että jumalanpilkasta voidaan langettaa 25 000 euron sakot. Lakia sovellettiin tiettävästi viimeksi vuonna 1855, kun pappi poltti Raamatun vahingossa.

Laki kirjattiin kuitenkin Irlannin perustuslakiin vuonna 1937. Viime vuosina monet irlantilaiset vaikuttajat ovat vaatineet sen kumoamista vanhentuneena.

Irlantilaiset äänestivät samalla myös presidenttivaaleissa. Odotus oli, että istuva presidentti Michael D. Higgins valitaan pääosin seremonialliseen virkaan uudelle seitsemänvuotiskaudelle. (Lähde: AFP)

Afganistanin ongelmalliset parlamenttivaalit jatkuvat Kandaharin maakunnassa

Afganistanin suurin vaikeuksin järjestyt parlamenttivaalit jatkuvat tänään eteläisessä Kandaharin maakunnassa. Kandaharin äänestystä päätettiin lykätä viikolla sen jälkeen kun korkea-arvoinen poliisikomentaja kuoli Talebanin iskussa.

Muualla maassa äänestettiin viime viikonloppuna, mutta vaalien järjestelyt kangertelivat pahasti. Vaalivirkailijoilla oli vaikeuksia käyttää äänestäjien tunnistamiseen tarkoitettuja biometrisiä laitteita ja äänestäjälistat olivat puutteellisia. Paikoin Talebanin taistelijat estivät äänestämisen.

Äänestysvilkkauden arvioidaan jääneen alhaiseksi. (Lähde: AFP)

Kirjailija Katja Kettu kertoo joutuneensa sairaalaan - esiintymiset kirjamessuilla peruttu

Kirjailija Katja Kettu kertoo peruneensa kaikki esiintymisensä tänä viikonloppuna järjestettävillä Helsingin kirjamessuilla. Kettu kirjoittaa Facebookissa joutuneensa tiistaina sairaalaan, ja lääkäri on määrännyt hänelle lepoa.

Ketun uusin romaani ilmestyi tässä kuussa. Hänet tunnetaan erityisesti vuonna 2011 ilmestyneestä romaanista Kätilö, josta on tehty myös samanniminen elokuva.

Ketun Facebook-päivityksestä kertoi ensimmäisenä Me Naiset.

San Josen Antti Suomela avasi maalitilinsä NHL:ssä, Carolinan kaksikko Teräväinen ja Aho jatkoi tehojen keräämistä

San Jose Sharksin tulokashyökkääjä Antti Suomela teki uransa ensimmäisen NHL-maalin perjantaina ottelussa Carolinaa vastaan. Suomela iski avauserässä Sharksin 1–0 johtoon.

Carolinan tehokaksikko Teuvo Teräväinen ja Sebastian Aho jatkoi kotiottelussa pisteiden keräämistä. Teräväinen nosti toisessa erässä Carolinan tasoihin laukoen 3–3-maalin Ahon syötöstä.

Ottelu ratkesi voittolaukauskisassa Hurricanesin 4–3-voittoon.