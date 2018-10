Kolumni: Hankala kala, vaivalloinen appelsiini ja työläs peruna

Kala se on siitä kettumainen eläin, että sillä on selkäranka, sanoi eräs viisas tuttava muinoin.

Ja tottahan se on: ei olisi makoisampaa lähiruokaa kuin Pyhäselästä noussut ahven tai hauki, mutta ne ruodot! Niitä saa ennen paistinpannua raapia esiin veitsellä, sitten kaivella haarukalla ja lopulta syljeskellä suupielistään. Tekee syömisestä ikävää – ja ennen kaikkea työlästä.

Kuulen jo edeltävän sukupolven tuhahtelun, mutta en todella ole ainoa lajissani. Kotimaisen kalan syönti on vähentynyt 2000-luvulla noin kolmanneksella. Kalaa suomalaiset popsivat kuitenkin yhä: nyt pannuillamme tirisee norjalainen tuontilohi, jonka käyttö on tällä vuosituhannella jopa nelinkertaistunut, ilmenee Luonnonvarakeskuksen tilastoista.

Perattu ja paloiteltu lohi on helposti hallittavissa ja saatavilla: ruodot ovat isoja ja harvassa, pakkaus kätevä nostaa kärryyn ja muoto niin simppeli.

Nopeuteen ja helppouteen on meidän ihmisten niin luonteva tottua. Siinä missä banaanin suosio välipalana on aina vain kasvanut, on esimerkiksi appelsiini jäänyt jalkoihin. Niin vaikea käyttöliittymä: kuori on tiukassa, valkoista nahkaa jää pintaan ja paita on mehussa, kun hedelmä on lopulta kuorittu.

Helppouden voittajia ovat esimerkiksi siemenetön viinirypäle tai vaikka persimon, jonka voi popsia kuorineen. Persimonin syöntiä rajoittaa tosin yksi ikävä tosiasia: satokausi on varsin lyhyt, eikä tätä herkkua saa kuin muutamia kuukausia vuodesta.

Appelsiinin ja kalan vaikeusaste näkyy myös kotoisan perunan elämässä – mikä pesemisen ja kuorimisen vaiva! Pasta, riisi ja nuudeli purkautuvat muovipusseistaan paljon helpommin.

Enkä tällä kertaa osoittele syyttävästi vain kanssaeläjiä; olen itse juuri tällainen nykyajan hapatuslusmu, joka ei meinaa viitsiä tai ehtiä nähdä pientä vaivaa.

Miksi sitten pitäisi? Siksi että oman osuutensa maailman pelastamiseksi voi tehdä nimenomaan arjen pienillä valinnoilla. Moninkertaiseen muoviin pakatut, maapallon toiselta puolelta raahatut riisi- ja nuudelipaketit kasvattavat uskomattoman ison hiilijalanjäljen matkustaessaan enemmän kuin keskiverto pohjoiskarjalainen elämänsä aikana.

Norjassa viljeltyyn loheen liittyy monenlaisia legendoja, ja vaikkei uskoisi puoliakaan niistä, olisi takuulla kaikille pienempi paha syödä kotimaakunnan järvistä nostettua kalaa. Tai hankkia supermarjat torilta tai jopa metsästä eikä kauhoa kitaansa Aasian perukoilta rahdattuja pensaanmarjoja.

En todellakaan haikaile tässä 50-lukuisten ruokapöytien ääreen, jossa keittoperunoiden kylkeen paiskataan läskisoosia ja lantturaastetta, mutta kaipaisin kotimaisen ja kasvisvoittoisen ruuan maineen kirkastusta. Sillä, matkustaako lihakimpale tai lisuke 200 vai 5 000 kilometriä, on niin iso vaikutus kaikkeen, ettemme edes hahmota sitä kaupan tiskillä arpoessamme viikon ruokalistaa.

Mitä lähempää, sen parempaa.