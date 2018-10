Kolumni: Tämäkö on viimeinen onnen päivä, jolloin on se ylimääräinen tunti?

Tänään se sitten on, päivä, jota taas olen odottanut vuoden! Kello siirtyi viime yönä tunnin taaksepäin, ja heräsin aamulla aikaisin ja virkeänä. Päivän kuluessa ehdin tehdä vaikka mitä, sillä kerrankin on vuorokaudessa se 25 tuntia, josta niin moni niin paljon haaveilee.

Illalla hämärä alkaa hiipiä varhain, ja pimeys laskeutuu aikaisin. Samalla laskeutuu jonkinlainen hiljaisuus ja rauha. Ei ole enää mahdollisuutta säntäillä sinne ja tänne niin kuin aurinkoisina kesäiltoina ja valoisina kesäöinä.

Sitten, puolen vuoden päästä, edessä on tämän päivän vastapari. Kun kesäaika alkaa, ensimmäinen sunnuntai on lyhyt, mutta lyhyen päivän maksaa silmissä valostunut ilta. On taas valoa, missä hössätä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Sitä paitsi vain hölmöin pahanilman lintu miettii onnellisina hetkinä, että kyllä tämä pahan edellä on. Virkeänä aamuna olisi tyhmää valauttaa itsensä epätoivoon miettimällä sitä, että puolen vuoden päästä nukuttaa niin, ettei jalkeille pääse.

Nyt tästä auvosta ollaan luopumassa – ja kansan vaatimuksesta. En voisi olla enempää eri mieltä eurooppalaisten enemmistön kanssa.

Kesäajan tuleminen talvi- eli normaaliajan rinnalle on ollut järkevimpiä arjen päätöksiä, joita koskaan on tehty. Tuskin sillä on energiaa säästetty – nykyihminen tarvitsee niin paljon valoa, ettei hämärätunteja vietetä. Siinä mielessä suunnitelmat menivät pieleen.

Mutta kellojen siirtely, kuten kesä- ja talviajan vaihtelua ilkeämielisesti kutsutaan, tuottaa paljon ihan silkkaa hyvinvointia. Ei, en usko kenenkään saavan sydänhalvausta siitä, että kello on tänään seitsemän eikä kuusi niin kuin eilisaamuna.

Jopa nykyihminen joutuu kokemaan elämän matkallaan aivan hirveän paljon suurempia mutkia ja ylä- ja alamäkiä kuin kellon ajan muuttuminen tunnilla voi mitenkään olla.

On hämmästyttävää, etteivät aikuiset ihmiset pysty varautumaan huomiseen tunnin vertaa. Kun lauantai-iltana alkaa elää pari tuntia ennen nukkumaanmenoa seuraavan päivän aikaa, aamulla ei niin kummalta tunnu.

Ei siinä juuri eroa ole siihen, jos aamulla on aikainen lähtö matkalle. Vähän tavallista aiemmin silloinkin yritetään painua pehkuihin.

Osanottoni sinulle, joka olit viime yön töissä. Ei takuulla naurata siirtää kelloa taaksepäin, valvoa ja tehdä töitä kolmen ja neljän välinen tunti toiseen kertaan.

Joka tapauksessa jo syyskuun 23. päivästä, syyspäivän tasauksesta asti on lähestynyt jättiharppauksin aika, jolloin päivä alkaa pidentyä. Valoa kohti siis!

Koska luonnonvalo on sähkönkin loisteessa elämän eliksiiri, toivon talviajasta Suomen ympärivuotista aikaa.

Aluksi olin kesäajan vakinaistamisen kannalla, mutta sitten tajusin, miten pitkä keskitalven aamujen pimeys olisi.

Nykyisissäkin aamuissa on kestämistä, joten ei kiitos, ei sitä lisää.