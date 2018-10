Yön uutiskooste: Matkustajakone putosi mereen kyydissään 188 ihmistä, EU-maat pohtivat kellojen siirtelyn lopettamista

Nettikiusaamista kokee joka seitsemäs 15-17-vuotias, ilmenee selvityksestä

15–17-vuotiaista nuorista noin joka seitsemäs on joutunut nettikiusaamisen kohteeksi, ilmenee teleoperaattori Elisan teettämästä selvityksestä. Yli 60 prosenttia kyselyyn vastanneista on kokenut lievempää häiriköintiä verkossa.

Selvityksen mukaan yleisimpiä verkkokiusaamisen muotoja ovat ryhmän ulkopuolelle jättäminen, kielteisten huhujen levittäminen, ahdistelu ja päivitysten ilkeä kommentointi. Tyypillisimpiä kanavia nettikiusaamiselle ja häiriköinnille ovat sosiaalisen median viesti- ja kuvapalvelut Snapchat, Instagram ja Whatsapp.

Selvityksen toteutti Prior Konsultointi nettipaneelissa heinäkuussa. Siihen vastasi runsaat kuusisataa 15–17-vuotiasta nuorta.



Viime vuoden verotiedot julkistetaan pian - hallituksen politiikalla ei juuri vaikutusta tulolistojen kärkiin

Alkavalla viikolla julkistetaan viime vuoden tuloverotiedot. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen politiikka näkyy verotiedoissa ainakin siinä, että tuloverotus on ollut aiempaa kevyempää.

Ansio- ja pääomatulolistojen kärkijoukkoon poliittisilla päätöksillä ei sen sijaan ole juuri vaikutusta.

Kärkinimien takana on yleensä merkittävät yrityskaupat tai rahakkaat palkkatulot. Esimerkiksi viime vuonna ansiotulolistan kärkipaikkoja piti joukko peliyhtiö Supercellin työntekijöitä.



Tutkimus: Saamelaiset koko ajan alttiimpia ilmastonmuutoksen kielteisille vaikutuksille

Saamelaiset ovat yhä alttiimpia ilmastonmuutoksen kielteisille vaikutuksille, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta. Oulun yliopiston tiedotteen mukaan saamen kielen uhanalaistuminen, yhteiskunnallinen kehitys, teollistuminen, muutokset elintavoissa sekä poismuutto saamelaisten kotiseutualueelta ovat tehneet saamelaiset yhä alttiimmiksi ilmastonmuutoksen kielteisille vaikutuksille.

Oulun ja Lapin yliopistojen yhteisessä tutkimushankkeessa selvitettiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia saamelaisten terveyteen, hyvinvointiin ja kulttuuriin.



Indonesiassa kadonnut matkustajakone on pudonnut mereen, kyydissä 188 ihmistä

Indonesiassa kadonnut Lion Airin matkustajakone on pudonnut mereen, pelastusviranomainen vahvistaa. Koneen kyydissä on yhteensä 188 ihmistä. Lennonjohto menetti yhteyden Jakartasta nousseeseen koneeseen noin 13 minuuttia sen nousun jälkeen.

Pelastusviranomaisen tiedottajan mukaan kone on pudonnut veteen noin 30–40 metrin syvyyteen. Hänen mukaansa koneen raunioita etsitään.

Kone oli matkalla Bangkan saarelle, ja tunnin kestävän lennon oli tarkoitus laskeutua Bangkan saaren suurimman kaupungin lentokentälle.

CNN:n mukaan on epätodennäköistä, että säällä olisi jotain tekemistä asian kanssa.



Äärioikeistolainen Jair Bolsonaro on voittamassa Brasilian presidentinvaalit

Äärioikeistolaisesta Jair Bolsonarosta on tulossa Brasilian seuraava presidentti. Vaalien toisella kierroksella hän on saanut 55,7 prosenttia äänistä, kun äänistä on laskettu yli 88 prosenttia. Ovensuukyselyiden mukaan Bolsonaro on saamassa äänistä 56 prosenttia, vasemmiston Fernando Haddad 44 prosenttia.

Bolsonaro on entinen armeijan kapteeni, joka ihailee avoimesti Brasilian vuosien 1964–1985 sotilasdiktatuurin aikaa. Hän on myös herättänyt huomiota nais- ja vähemmistövihamielisillä lausunnoillaan.

Monille äänestäjille Bolsonaro on mieluinen vaihtoehto maata vuosina 2003–2016 hallinneille vasemmistolaisille.

Vaaleja ympäröivä tilanne on jännittynyt, sillä Brasilia kärsii historiansa syvimmästä lamasta ja monet kansalaiset ovat vajonneet sen seurauksena takaisin köyhyyteen. (Lähde: AFP)



Saksassa Merkelin hallitus toipuu Hessenin vaalitappiosta

Saksassa liittokansleri Angela Merkelin hallitus joutuu kokoamaan rivejään Hessenin osavaltiovaaleissa tulleiden tappioiden jälkeen. Sekä Merkelin kristillisdemokraattinen CDU-puolue että sosiaalidemokraatit menettivät alustavien vaalitulosten mukaan yli 10 prosenttiyksikköä kannatuksestaan.

Saksalaismedian mukaan Merkelillä on kuitenkin syytä myös helpotukseen, sillä CDU näyttää pysyvän Hessenissä vallassa.

Merkelin liittohallituksen kohtalolle avainkysymys on se, jatkaako sosiaalidemokraatit (SPD) edelleen hallituksessa. Puolue syytti tappiosta liittohallituksen eripuraa ja vaati CDU:lta suunnanmuutosta.

Deutsche Wellen mukaan SPD:n johtajat eivät kuitenkaan toistaiseksi näytä vakavasti harkitsevan hallituksesta lähtöä.



EU-maat pohtivat kellojen siirtelyn lopettamista Itävallassa

Kellojen siirtelyn lopettamisesta keskustellaan tänään EU:n liikenneministerien kokouksessa Itävallan Grazissa. Kokous on epävirallinen, mutta puheenjohtajamaa Itävalta odottaa sieltä suuntaa aloitteen etenemiselle.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun ministerit keskustelevat yhdessä komission syyskuussa antamasta esityksestä.

Aloite kellojen pysäyttämisestä joko kesä- tai talviaikaan on edennyt ripeästi.

Komissio on esittänyt, että kellojen siirtelystä luovuttaisiin kaikkialla Euroopan unionissa jo ensi vuonna. Jäsenmaat saisivat itse päättää, pysäyttävätkö kellon kesä- vai talviaikaan.



Washington Post: Yhdysvaltain puolustusministerin mukaan EU-maat eivät ole tarjonneet vaihtoehtoja INF-sopimuksesta irtautumiselle

Yhdysvaltain puolustusministeri Jim Mattis sanoo, ettei ole saanut Euroopan unionin mailta vielä ehdotuksia siitä, miten Yhdysvallat voisi välttää irtaantumisen ydinaseita rajoittavasta INF-sopimuksesta. Asiasta uutisoi Washington Post.

Mattis kertoo kysyneensä asiasta EU-mailta noin kaksi viikkoa ennen kuin presidentti Donald Trump ilmoitti Yhdysvaltojen harkitsevan sopimuksesta irtautumista.

INF-sopimus on Yhdysvaltojen ja Venäjän välinen sopimus, joka kieltää 500–5 500 kilometriä kantavat maalle sijoitetut ballistiset ja risteilyohjukset. Sopimus solmittiin vuonna 1987.

Yhdysvaltojen mukaan Venäjä on rikkonut sopimusta.



Hamilton kruunattiin F1:n maailmanmestariksi Meksikossa

Mercedeksen Lewis Hamilton on varmistanut formula ykkösten maailmanmestaruuden Meksikossa. Mestaruus on Hamiltonille uran viides. Hamilton oli kisassa neljäs.

Brittikuskille olisi riittänyt kisasta seitsemäskin sija.

Meksikossa voittoon pyyhälsi Red Bullin nuorukainen Max Verstappen, jolle ykköstila oli F1-uran viides. Toiseksi ehti Ferrarin Sebastian Vettel ja kolmanneksi hänen tallikaverinsa Kimi Räikkönen.

Mercedeksen Valtteri Bottas oli viides.



Valioliigaseura Leicesterin omistaja kuoli helikopterionnettomuudessa

Englannin Valioliigaseura Leicesterin omistaja on kuollut helikopterionnettomuudessa, seura kertoo Twitterissä.

Thaimaalaisen liikemiehen Vichai Srivaddhanaprabhan helikopteri syöksyi maahan seuran stadionin ulkopuolella lauantai-iltana.

Onnettomuudessa kuoli myös helikopterin neljä muuta matkustajaa. Turmakopteri syöksyi maahan vähän sen jälkeen kun Leicesterin kotiottelu West Hamia vastaan oli päättynyt. Turmapaikalta otetuissa kuvissa näkyy iso tulipalo King Power -stadionin parkkipaikalla.



Teuvo Teräväinen laukoi maalin Sebastian Ahon syötöstä - Carolina kuitenkin hävisi New York Islandersille

Jääkiekon NHL:ssä Carolinan Teuvo Teräväinen on tehnyt maalin New York Islandersia vastaan pelatussa ottelussa. Teräväisen ja kumppanien Carolina kuitenkin hävisi ottelun 1–2. Teräväisen ottelun toisessa erässä laukoman maalin syötti Sebastian Aho. Teräväisen maali vei Carolinan 1–1-tasalukemiin New York Islandersin kanssa, mutta

Islandersin Ryan Pulock onnistui vielä samassa erässä laukomaan maalin ajassa 14.35 ja viemään Islandersin voittoon.

Dallasin Esa Lindellille kirjattiin puolestaan syöttöpiste ottelussa Detroitia vastaan. Dallas hävisi ottelun 2–4.