Kuvat: Kaupunki ei tiennyt, että Vehkapuron kaukalo kuului kyläyhdistykselle

Vehkapuron koulun kentällä ollut kaukalo on purettu. Asia tuli yllätyksenä kylän asukkaille. Purkaminen huomattiin, kun kaukaloa oltiin menossa jäädyttämään viime viikolla.



Asia tuotiin esiin Joensuun kuntapolitiikka -facebook-ryhmässä maanantaina.

Kaupunki kommentoi Facebookissa, että liikuntapalveluissa ei tiedetty kaukalon kuuluneen kyläyhdistykselle.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

- Vehkapuron kyläyhdistyksen mukaan kaukalo kuului yhdistykselle, mutta kaupungin puolella kenelläkään ei ollut tästä tietoa. Kuntaliitoksen jälkeen kaupunki on ylläpitänyt Vehkapuron luisteluolosuhdetta, kaupungilta viestitetään.

Kaukalon ovat rakentaneet aikanaan kylän asukkaat itse ennen kuntaliitosta Joensuuhun. He ovat myös vastanneet itse sen jäädyttämisestä ja kunnossapidosta.



Joensuun kaupungin liikuntatoimesta kerrotaan, että asioiden kulkua selvitellään parhaillaan.



- Kaukalo purettiin turvallisuussyistä, syynä oli kaukalon huono kunto, toteaa kunnossapitosuunnittelija Timo Mikkonen.



Mikkonen sanoo, että nyt selvitellään, miten asia meni hallinnolliselta kannalta katsoen.



- Selvitämme nyt kokonaiskuvan. Tässä vaiheessa on vielä vaikea sanoa mitään. Olemme itsekin vähän kysymysmerkkinä asian suhteen. Asia selvitetään tällä viikolla.



Pyhäselän alueella on kaupungin listauksen mukaan liikuntatoimen ylläpitämät kaukalot Reijolassa, Hammaslahdessa ja Suurkankaalla sekä luistinradat Niittylahdessa, Nivassa, Rekivaarassa, Rasikummussa ja Suhmurassa.



Suurenkankaan kaukalo on kuitenkin purettu jo vuosia sitten.

Vehkapuron kaukalo purettiin, kyläläiset ihmeissään - kaupunki selvittää asiaa