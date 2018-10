Yön uutiskooste: Akavan hallitus pui tänään Fjäderin luottamusta, Indonesiassa jatketaan mereen pudonneessa lentokoneessa olleiden ihmisten etsintää

Selkärankaiset villieläimet ovat vähentyneet yli 60 prosenttia vuodesta 1970, kertoo WWF:n raportti

Villieläinten määrä maailmassa on edelleen vähentynyt, kertoo luonnonsuojelujärjestö WWF:n Living Planet -raportti. Selkärankaisia eläimiä on raportin mukaan noin 60 prosenttia vähemmän kuin vuonna 1970. Nopeinta kato on ollut Keski- ja Etelä-Amerikassa.

Villieläinten hupenemisen suurin yksittäinen syy on luonnonvaraisten elinympäristöjen katoaminen, kun maata raivataan maatalouden käyttöön. Eläinkatoon vaikuttavat myös ylikulutus eli esimerkiksi salametsästys sekä ilmastonmuutos.



Akavan hallitus pui Fjäderin lausuntoja ja luottamusta

Akavan hallitus pui tänään iltapäivän kokouksessaan puheenjohtaja Sture Fjäderin lausunnoista ja hänen asemastaan syntynyttä keskustelua.

Kaksi akavalaista liittoa, Talentia ja Akavan Erityisalat, on ilmoittanut julkisuuteen, ettei Fjäder enää nauti niiden luottamusta. Taustalla ovat Fjäderin ulostulot julkisuudessa.

Useat akavalaiset liitot ärsyyntyivät viime viikolla Fjäderin Ylellä esittämästä kommentista, jonka mukaan kouluttamattomille maahanmuuttajille voisi maksaa pienempää palkkaa, jotta he pääsisivät töihin.



Uutissuomalaisen kysely: Suomalaiset suhtautuvat nihkeästi verotietojen julkisuuteen

Vain 28 prosenttia suomalaisista haluaa säilyttää verotietojen laajan julkisuuden, kertoo Uutissuomalaisen teettämä kysely.

Pääoma- ja ansiotulojen verotiedot ovat Suomessa julkisia ja media kertoo niistä laajasti.

Suurimman kannatuksen gallupissa sai vaihtoehto, jonka mukaan jokaisen ihmisen pitäisi saada itse päättää, ovatko hänen verotietonsa julkisia vai eivät. Tällaista vaihtoehtoa kannatti 38 prosenttia vastaajista.

14 prosenttia vastaajista katsoi, että vain suurituloisten ihmisten verotietojen pitäisi olla julkisia. 12 prosenttia muuttaisi verotiedot niin salaisiksi, että vain viranomainen saisi ne käsiinsä.

Tietoykkösen tekemään kyselyyn vastasi tuhat suomalaista. Virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.



Omakotitalo tuhoutui asuinkelvottomaksi palossa Nurmeksessa - sisältä pelastettiin kaksi kissaa

Nurmeksessa Pohjois-Karjalassa puinen omakotitalo on tuhoutunut asuinkelvottomaksi, kertoo pelastuslaitos.

Palo ei aiheuttanut henkilövahinkoja, sillä savunmuodostuksen havainnut naapuri sai pelastettua talon iäkkäät asukkaat ulos talosta. Pelastuslaitoksen savusukeltajat pelastivat rakennuksen sisältä lisäksi kaksi kissaa.

Sammutustöissä rakennuksen lattiaa ja seinien rakenteita jouduttiin purkamaan palopesäkkeiden sammuttamiseksi. Sammutustyöt kestivät pitkälle yöhön. Pelastuslaitos sai ilmoituksen palosta maanantaina illalla noin 20 yli kymmenen.

Pelastustoiminnan johtajan arvion mukaan palo sai alkunsa nokipalon aiheuttamasta vauriosta hormissa tai tulisijassa.



Naton harjoitusjoukot nousevat maihin Norjassa, suomalaiset mukana

Naton Trident Juncture 18 -harjoitusta esitellään tänään näyttävästi sotilasliiton jäsenmaiden edustajille ja kansainväliselle medialle. Ohjelmassa lähellä Trondheimia on meri- ja ilmavoimien tukema maihinnousu, jossa on mukana yhteensä 3 000 sotilasta. Suomesta näytökseen osallistuvat Uudenmaan prikaatin rannikkojääkärit.

Harjoitukseen tutustumassa on muun muassa Naton norjalainen pääsihteeri Jens Stoltenberg sekä Puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindberg Suomesta.



Saksan pahamaineinen tappajahoitaja jälleen oikeuteen - syytetään noin sadan ihmisen surmaamisesta

Saksassa alkaa tänään tappajahoitajaksi kutsutun Niels Högelin oikeudenkäynti. Häntä syytetään noin sadan ihmisen surmaamisesta.

41-vuotiaan Högelin epäillään antaneen potilailleen tahallaan liian suuria lääkeannoksia, jotta hän voisi sen jälkeen elvyttää heidät viime hetkellä. Elvytysyritykset eivät juuri onnistuneet.

Vankilassa istuva Högel on todettu syylliseksi jo kahdessa aiemmassa oikeudenkäynnissä, mutta tällä kertaa epäiltyjen uhrien lukumäärä on moninkertainen. (Lähde: AFP)



Pittsburghin synagoga-ampumisesta syytetty mies astui oikeuden eteen pyörätuolissa ja vaitonaisena

Yhdysvalloissa Pittsburghin synagoga-ampumisesta epäilty mies astui maanantaina oikeuden eteen vaitonaisena ja pyörätuolissa, kertoo yhdysvaltalaismedia. 46-vuotias epäilty haavoittui ampumisessa poliisien luodeista. Miestä ei ole nähty julkisuudessa sitten lauantaisen ampumisen. Mies oli sairaalassa noin 48 tuntia ja pääsi sieltä pois vain hieman oikeudenistuntoa.

Miestä vastaan on nostettu kymmeniä syytteitä, ja syyttäjä vaatii hänelle kuolemanrangaistusta. Lauantaisessa ampumisessa surmansa sai 11 ihmistä.

Paikalla oikeudessa oli myös juutalaisyhteisön jäsen, 64-vuotias Jon Pushinsky, kertoo Washington Post. Hänen mukaansa on tärkeää näyttää, että yhteisö pysyy vahvana ja nousee ylös myös vihollisen edessä.



Indonesiassa jatketaan mereen pudonneessa lentokoneessa olleiden ihmisten etsintää

Indonesiassa pelastusviranomaiset ovat jatkaneet lentoturman uhrien ja turmakoneen etsintää, kertoo muun muassa CNN. Viranomaiset pelkäävät, ettei yksikään lentokoneessa olleista 189 ihmisestä ole selvinnyt hengissä.

Pelastustöissä on löydetty yhteensä kuusi ruumista. Kaiken kaikkiaan 21 ruumispussia on viety sairaalaan Jakartan itäosiin tunnistamista varten. Pusseissa on ollut muun muassa ruumiinosia, lentokoneen osia ja lentokoneessa olleiden ihmisen omaisuutta.

Lentokoneen hylkyä ei ole vielä löytynyt.

Indonesian pääkaupungista Jakartasta noussut Lion Airin matkustajakone syöksyi mereen maanantaina aamulla kadottuaan ensin tutkasta.



CNN: Yhdysvallat estää kiinalaisyritystä ostamasta yhdysvaltalaisia komponentteja - ministeriön mukaan turvallisuusuhka

Yhdysvallat kiristää Kiinan valtion tukeman yrityksen mahdollisuutta ostaa yhdysvaltalaisia tuotteita, kertoo CNN.

Yhdysvaltojen kauppaministeriö ilmoitti, että Fujian Jinhua Integrated Circuit Company -niminen yhtiö ei saa enää ostaa komponentteja yhdysvaltalaisilta yrityksiltä ilman poikkeuslupaa.

Ministeriön mukaan on uhkana, että yritys on mukana toimissa, jotka ovat vastoin Yhdysvaltojen kansallista turvallisuutta.

Yhdysvaltojen ja Kiinan välit ovat tällä hetkellä kireät ja maat ovat ajautuneet kauppasotaan, jossa ne vuoronperään nostavat toisilleen kohdennettuja tullimaksuja.



City voitti Tottenhamin ja piti Valioliigan kärkipaikan

Manchester City piti kiinni jalkapallon Englannin Valioliigan kärkipaikastaan maanantai-iltana. Liigan hallitseva mestari kaatoi kärkiottelussa Tottenhamin vieraissa 1–0.

Ottelun ainoan maalin iski jo kuudennella minuutilla algerialaishyökkääjä Riyad Mahrez. Syötön tarjoili Raheem Sterling.

Ottelua sävyttivät Lontoon Wembleyn nurmiongelmat. Kenttä oli huonossa kunnossa, sillä stadionilla oli sunnuntaina pelattu amerikkalaisen jalkapallon NFL-ottelu Jacksonvillen ja Philadelphian välillä. Tämä näkyi muun muassa suuressa harhasyöttöjen määrässä.

City on tasapisteissä Liverpoolin kanssa, mutta pitää kärkipaikkaa paremman maalieronsa turvin. Viidentenä oleva Tottenham valahti tappion myötä viiden pisteen päähän Citystä ja Liverpoolista. (Lähde: AFP)



Pohjoismaiden neuvosto jakaa tänään elokuvapalkinnon

Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinto jaetaan tänään Oslon Oopperatalossa. Samassa yhteydessä jaetaan myös neuvoston kirjallisuuden, lasten- ja nuortenkirjallisuuden, musiikin ja ympäristöpalkinnot.

Jokainen palkinto on suuruudeltaan noin 47 000 euroa.

Elokuvien sarjassa Suomea edustaa Teemu Nikin käsikirjoittama ja ohjaama Armomurhaaja. Viime vuonna ensi-iltansa saanut musta komedia kertoo keski-ikäisen miehen pienyrityksestä, jossa korjataan moottoripyöriä ja lopetetaan vanhoja lemmikkejä.

Elokuvan pääosissa ovat Matti Onnismaa, Jari Virman, Hannamaija Nikander, Heikki Nousiainen ja Pihla Penttinen.