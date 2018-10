Oras Tynkkynen ei lähde ehdolle vihreiden johtoon: "Minua ei tällä kertaa kisassa tarvita"

Tynkkynen arvioi, että vihreiden puoluevaltuuskunta pääsee lauantaina valitsemaan oikein hyvistä henkilöistä.

– Siksi näyttää siltä, että minua ei tällä kertaa kisassa tarvita, Tynkkynen toteaa.

Tynkkynen ei ryhtynyt nimeämään henkilöitä, jotka vielä voisivat asettua ehdolle ennen lauantaita.

– Keskustelussa on pyörinyt aika monta nimeä, ja minun arvaukseni tai harras toiveeni ainakin on, että yksi tai useampi on käytettävissä lauantain kokouksessa. On heidän asiansa päättää, että tulevatko he ehdolle rummut ja torvet soiden vai niin, että he ilmoittavat kokouksessa olevansa käytettävissä, Tynkkynen sanoo STT:lle.

Tynkkynen arveli, että ehdokkaiden joukossa voi olla henkilöitä, jotka eivät halua etukäteen ilmoittautua kampanjoimaan, vaan ovat valmiita valtuuskunnan palvelukseen, jos tukea löytyy.

Tähän asti ehdokkaaksi on ilmoittautunut vasta yksi henkilö, kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto. Aiemmin tänään ehdokkuuden torjui kansanedustaja Olli-Poika Parviainen.

Tynkkynen kiitti Facebook-päivityksessään saamastaan tuesta ja kannustuksesta.

– Sydänalaa lämmittää, kun tällaista päivänpolitiikasta sivussa olluttakin muistetaan.

Hän ei itse ole paikalla lauantain puoluevaltuuskunnassa seuraamassa valintaa, vaan osallistuu Jyväskylässä luokkakokoukseen.