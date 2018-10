Keskisuomalainen solmi aiesopimuksen Suomen Suoramainonnasta: "Emme halua, että kaupunkilehtien jakelu jää pelkän Postin varaan"

Mediatalo Keskisuomalainen Oyj on solminut aiesopimuksen jakeluyhtiö Suomen Suoramainonta Oy:n omistuksen järjestämisestä Janton Holdingsin konkurssipesän kanssa. Sopimus antaa Keskisuomalaiselle etuoikeuden hakea järjestelyä Suomen Suoramainonnan toiminnan jatkamiseksi. Etuoikeus on voimassa vuoden loppuun saakka.

Jo viime viikolla uutisoitiin, että Keskisuomalainen Oyj selvittää Suomen Suoramainonta Oy:n ostamista. Tarkoituksena on varmistaa jakeluliiketoiminnan jatkuminen, sillä Suomen Suoramainonnan nykyinen omistaja Janton Holdings hakeutui konkurssiin aiemmin syksyllä.

- Halusimme tehdä aiesopimuksen, sillä näkemyksemme kaupan tärkeydestä on vain vahvistunut, Keskisuomalaisen toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi sanoo.

Esillä on ollut useita eri vaihtoehtoja: Keskisuomalainen voi ostaa Suomen Suoramainonnan kokonaan tai yhdessä jonkin konsortion kanssa.

Suomen Suoramainonta Oy jakaa mainoksia ja kaupunkilehtiä, ja sen osuus kaupunkilehtien jakelusta on noin 80 prosenttia. Valtakunnalliseen ketjuun kuuluu 15 paikallista jakeluyhtiötä, neljä osakkuusyhtiötä ja kuusi alihankintayritystä.

Keskisuomalainen Oyj puolestaan on Suomen suurin kaupunkilehtien kustantaja, joka julkaisee kuutta seitsenpäiväistä lehteä, kolmea kuusipäiväistä lehteä ja yhtä viisipäiväistä lehteä, 18 paikallislehteä sekä 27 kaupunkilehteä. Konserni on kiinnostunut ostamaan Suomen Suoramainonnan siksi, että sen tavoitteena on turvata kaupunkilehtien ja mainostuotteiden jakelu kestävällä tavalla.

- Emme halua, että jakelu jää pelkästään Postille, koska markkinalle ei tee hyvää olla yhden toimijan varassa. Suomen Suoramainonnalla on myös suuri työllistävä vaikutus: palkkalistoilla on paljon nuoria ja maahanmuuttajia, Kangaskorpi sanoo.

Jakelutoiminnan ostoaikeilla pyritään viime kädessä takaamaan kaupunkilehtien saatavuus.

- Siinä puhutaan jo demokratian ja sananvapauden toteutumisesta. Kaupunkilehdet tavoittavat monia sellaisia ihmisiä, jotka eivät muuten ole tiedon äärellä. Sillä on suuri merkitys, Kangaskorpi muistuttaa.