Hjallis Harkimo hakee oppia Italian Viiden tähden liikkeeltä kansalaisten suorasta vaikuttamisesta

Kansanedustaja Harry "Hjallis" Harkimo ja hänen perustamansa Liike Nyt hakevat italialaisvaikuttajilta mallia kansalaisten aktivointiin ja suoraan vaikuttamiseen. Italian hallitukseen kuuluvan Viiden tähden liikkeen sähköisellä verkkoalustalla jäsenet voivat äänestää esimerkiksi poliittisesta suunnasta sekä vaaliehdokkaista.

– Nykyään ihmisten ja yhteisöjen on mahdollista toimia uudella tavalla juuri netin ansiosta, kiteytti italialainen Davide Casaleggio Harkimon isännöimässä tilaisuudessa Helsingissä keskiviikkona.

Eduskunnassa järjestetyn tilaisuuden kutsussa Liike Nyt tituleerasi Casaleggiota Viiden tähden liikkeen "salaperäiseksi johtoaktivistiksi".

Populistiseksi kuvattu Viiden tähden liike istuu Italian hallituksessa laitaoikeiston Legan eli entisen Pohjoisen liiton kanssa. Aivan viime aikoina otsikoihin on noussut Italian hallituksen ajautuminen törmäyskurssille EU-komission kanssa. Taustalla ovat Italian budjettipolitiikka ja velkaantuminen.

Harkimo tapasi italialaisvaikuttaja Casaleggion jo keväällä Roomassa. Harkimon mukaan Liike Nyt ja Viiden tähden liike eivät puhu politiikan sisällöistä vaan toimintatavoista ja kansalaisten aktivoinnista.

– Olemme vain halunneet oppia heiltä, millä tavalla he ovat tehneet ja millä tavalla innostaneet ihmisiä sekä miten heidän (verkko)alustansa toimii, Harkimo sanoi STT:lle keskiviikkona.

Hänen mukaansa suunnitteilla ei ole konkreettista yhteistyötä.

– Heillä on oma (poliittinen) sisältönsä, ja meille tulee aikanaan oma sisältömme.

Helsingissä vierailleen italialaisvaikuttajan Davide Casaleggion edesmennyt isä Gianroberto Casaleggio kuului Italian Viiden tähden liikkeen perustajiin. Isä Casaleggio kuoli sairauden jälkeen vuonna 2016. Poika Casaleggio on jatkanut isänsä jalanjäljillä it- ja konsulttiyritys Casaleggio Associatin johtopaikalla.

Kansainvälisistä uutismedioista ainakin Financial Times ja New York Times -lehti ovat aiemmin kertoneet, että Casaleggion yhtiöllä on vahva yhteys Viiden tähden liikkeen käyttämään Rousseau-verkkoalustaan. Muutoinkin hänen on arveltu olleen vaikutusvaltainen liikkeessä.

– Casaleggio on keskeinen henkilö Viiden tähden liikkeessä. Kaikki menee hänen kauttaan, arvioi politiikan professori Piero Ignazi Bolognan yliopistosta Financial Timesille viime vuoden syyskuussa.

Casaleggio itse sanoi keskiviikkona, että hän toimii Viiden tähden liikkeessä kehittäjänä ja apuvoimana, ei itse politiikan parissa.

– Autan vain tämän liikkeen organisaatiota, se on totta. En ole mukana sisällä politiikassa, koska liikkeen poliittisesta puolesta vastaavat Viiden tähden liikkeelle valitut edustajat, jotka liikkeen jäsenet ovat puolestaan valinneet. Joten ero on varsin selvä, Casaleggio kertoi STT:lle eduskunnan Pikkuparlamentissa pidetyssä tilaisuudessa.