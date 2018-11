Kolumni: Nyt lainataan englannista turhaan kääntelemättä

Ja tässä sitä nyt ollaan: puhutaan jo suomen kielen rappiosta, melkein katoamisesta. Ennen puhuttiin kökssvenskaa, mutta sillä välin kun ruotsin osaaminen on halveksittu alle kyökkikielen tason, suomesta on pelätään tulevan pelkkää keittiösuomea.

Vaikuttaa siltä, että ihan tosissaan olevat tutkijat pelkäävät suomen olevan jäämässä vain arkisen jutustelun kieleksi.

Kielet eivät ole koskaan olleet umpiossa, ja jokaiseen kieleen, jokaisena aikana ovat naapurit ja niin kauppa- kuin uskontokumppanitkin vaikuttaneet. Suomessakin on ikivanhoja baltilaisia, saksalaisia, venäläisiä ja ruotsalaisia lainasanoja, joista monia ei enää lainoiksi tunnistakaan. Vanhimpia ovat indoeurooppalaiset lainat jyvineen, hyvineen ja porsaineen.

Puhumme venäläisittäin papeista ja pakanoista, ruotsalaisittain housuista ja hatuista, saksalaisittain rahasta, rannoista ja rukiista. Balttilaista perua ovat niin kirves kuin tyttökin.

Saamea on yleissanoissa, mutta myös paikannimissä. Pohjois-Karjalassakin tietää saamelaisten asuneen, onhan meillä esimerkiksi Nivan kylä.

Monista nimistä voisi äkkipäätä väittää, että ne ovat aivan perussuomea, mutta niinkin suunmukainen nimi kuin Anja on suora laina venäjästä.

Sitten on nämä postit, kioskit, pankit ja muut näppärät suomennokset, joihin on vain lykätty i-kirjain perään.

Plastiikin ja telefonin aikaan lainasanoja suomennettiin kunnianhimoisesti. Sittemmin ei enää, ja nythän uusia sanoja tulee sellaista vauhtia, ettei komppania kääntäjiä ehtisi perässä. Niinpä katselemme skriiniltä ja förwoordamme meilejä.

Suomea painetaan kyökkikieleksi muun muassa yliopistoissa, joissa väitöskirjan, gradunkin (lainasana latinasta) suositeltava kieli on englanti. Englanti on monen luennon ja opintokokonaisuuden kieli. Kokonaan englanninkielisestä lukiotakin haaveillaan.

Tällaisten virallisten manöövereiden (!) ohessa me tavan tallaajat kannamme suomen ja Suomen englannistamisen kekoon auliisti kortemme.

Ihan tavalliseen arkisuomeen kuuluvat nykyään monenlaiset englanninkieliset pienet lauseet ja huomautukset: wait a minute, been there – done that, I feel you, I’m ready, hold on, let’s go, let me see, it’s freezing cold, I´ll be back.

Lista on loputon. Ja sitten tulevat kaikki jo arkiset yksittäiset sanat. Shit livahtaa siististikin puhuvan suusta, sillä voimasana vieraalla kielellä on yhtä lailla vähemmän voimakas kuin sori anteeksipyynnön sijasta.

Whaaaaat, hämmästelee teini monella a:lla, ja asap on sähköpostiviestinnän perussanastoa.

Tämä on vaaratonta, kunhan suomen vaivalla hankittua asemaa tieteen kielenä ei tuhota.