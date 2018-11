Youtube-tähti Roni Bäck säästää lähes kaiken minkä ansaitsee – "Käytännössä en ole muuttunut kulutustavoiltani millään tasolla parin vuoden takaisesta"

Suomessa huippusuositun tubettajan Roni Bäckin, 25, Youtube-kanavan kasvu ei ole hidastunut, vaikka huipun piti olla nähty jo yli 200 000 seuraajaa sitten. Bäck saa tällä hetkellä kuukausittain noin 10 000 uutta seuraajaa, joita kanavalla on tällä hetkellä noin 430 000. Katselukertoja Bäckin videoille kertyy tällä hetkellä kuukausittain noin 8–10 miljoonaa. Hänen verotettavat ansiotulonsa olivat viime vuonna reilut 30 000 euroa.

– Se on yllättävä juttu, että aika tasaisena on pysynyt ja jatkuvasti tulee uusia seuraajia. Kun 200 000 seuraajaa tuli täyteen, oletimme, että tämä oli varmaan sitten aika lailla tässä. Olen ollut nyt perinteisessäkin mediassa esillä, joten voisi kuvitella, että olen tavoittanut kaikki, jotka minusta voivat enää kiinnostua. Silti seuraajamäärä on noussut, Bäck pyörittelee.

Yksittäinen video Bäckin kanavalla saa tyypillisesti tuoreeltaan reilut satatuhatta katselukertaa, ja parhaimmillaan yksittäistä tuoretta videota on katsottu yli 200 000 kertaa. Yli vuoden vanhat videot puolestaan ovat keränneet jo satojatuhansia tai jopa yli miljoona katselukertaa.

Yrittäjäksi verotussyistä

TV:n ystävät ovat voineet bongata Bäckin esimerkiksi tositelevisio-ohjelma Fort Boyardista ja komediallisesta talk show -ohjelmasta Possesta, mutta Bäckin tunnettuus perustuu Youtube-videoihin, joita hän tekee kokopäivätyökseen. Videoilla on tähän mennessä käsitelty esimerkiksi uutisaiheita, taikatemppuja, syntymäpäiväjuhlia, erilaisia ilmiöitä ja tapahtumia sekä vastattu seuraajien kysymyksiin.

Toissa vuonna Bäck perusti BackMedia -yrityksen, jonka kautta hän pyörittää Roni Back -nimistä kanavaansa. Viime vuoden loppuun päättyneellä hieman yli vuoden tilikaudella BackMedia teki noin 191 000 euron tuloksen.

Yrittäjyys ei ollut Bäckin unelma. Kuittirumbat ja verotuskuviot monimutkaisiksi kokeva Bäck kertoo, että yritys syntyi lähinnä verotuksellisista syistä.

– Tilitoimisto jeesaa minua kaikessa. Olen ulkoistanut sinne kaiken, minkä vain voin. Kaikki pyörii nyt aika kivuttomasti.

Bäck kertoo säästävänsä lähes kaiken, minkä hän ansaitsee. Hän on ostanut tähän mennessä kaksi asuntoa. Ensiasunnoksi ostettu yksiö on nyt sijoituskohde, kun Bäck muutti yhteen tyttöystävänsä kanssa.

– Käytännössä en ole kuitenkaan muuttunut kulutustavoiltani millään tasolla parin vuoden takaisesta, Bäck sanoo.

Langat omissa käsissä

Bäck julkaisee viikoittain keskimäärin neljä tai viisi uutta noin kymmenminuuttista videota. Näistä joka neljäs tai viides on erilaisten yhteistyökumppanien kanssa toteutettuja. Bäckin mukaan vielä noin puolitoista vuotta sitten yhteistyökumppanit saattoivat yrittää kontrolloida, millaisia hänen videoistaan tulee.

– Kumppanit eivät silloin vielä tienneet, kuka minä olen ja mitä minä teen. Roni Bäck -brändi ei ollut niin vahva, että siihen olisi luotettu pelkästään. Ehkä vähän pelättiin, mitä sieltä nyt oikein tulee. Nykyään se menee kuitenkin vähän niin päin, että brändit sanovat, että tee juttusi, koska se toimii, Bäck kuvailee.

Youtuben algoritmi suosii kanavia, joilla julkaistaan paljon ja joiden videot ovat pitkiä. Tämä ohjaa osaltaan julkaisutahdin.

– Kun tavoittelee sen neljä–viisi videota viikossa, niin kyllä siinä aika luova pitää olla, että saa jatkuvasti luotua jotain uutta.

Yhden videon tekemiseen menee keskimäärin kahdeksasta kymmeneen tuntia. On myös päiviä, jolloin Bäck saattaa ideoita videoaihetta koko päivän.

– Jossain vaiheessa mikään idea ei kuulosta enää hyvältä. Silloin on parempi tehdä yksi vähän huonompi video, vaikkei se olisikaan se kaikkein suurin hitti kanavalla. Kun antaa ihmisille jotain uutta, yleensä homma taas lähtee käyntiin siitä.

Bäckin tavoitteena on ennen kaikkea viihdyttää. Hän kuuntelee seuraajiaan, ja kertoo lukevansa kaikki kanavalle tulevat kommentit ja toiveet.

– Kommentteja tulee tuhansia päivässä, joten en tiedä, voisiko sitä vielä mitenkään enempää kuunnella. On myös tosi kiva, että kommentointi on yleensä todella positiivista.

Bäckin seuraajakunta on pääosin nuoria aikuisia ja lapsia. Ikähaarukaksi Bäck arvioi 8–25-vuotiaat.

"Laitoin kameran päälle, mutta puhetta ei vain tullut"

Reilu viisi vuotta sitten videoita tekemään alkanut Bäck on avoimesti puhunut myös tubettaja-ammatin varjopuolista. Viime vuonna Bäck huomasi uupuneensa jatkuvaan uuden luomiseen ja seuraajamäärien murehtimiseen.

– Se näkyi niin, että kun laittoi kameran päälle, puhetta ei vain tullut. Silloin tiesin, että kaikki ei ole ihan kunnossa.

– Taistelen uupumisen kanssa edelleen.

Bäck myöntää, että hänen kanavansa menestys on melko tiukasti kiinni hänen omassa hyvinvoinnissaan.

– Vaikka eihän sen pitäisi mennä niin. Olen oppinut nyt antamaan itselleni anteeksi, jos välillä otan iisisti. Esimerkiksi nyt en ole seurannut katselukertoja juuri ollenkaan. Käymme ne läpi kerran kuussa managerini kanssa, Bäck sanoo.

Tubettajana Bäckin on helppo tehdä kaikista elämäntapahtumistaan ja arkiaskareistaan työtä. Kamera kulkee helposti mukana kaikkialla, mutta Bäck on päättänyt, että esimerkiksi urheiluharrastuksiin tai lukemiseen käytetty aika ilman kameraa on jotain, mitä hän ei tule katumaan missään vaiheessa.

– Tässä työssä kaikelle voi antaa rahallisen arvon. Sitä on nopeasti pahassa kuilussa, jos alkaa verrata esimerkiksi lukemiseen käytettyä tuntia tuntiin videon tekemistä. Tällä tavalla verrattaessa lukeminen on totta kai rahallisesti tappiollista toimintaa, Bäck kuvailee.