Finnair: Lentoja joudutaan perumaan myös tänään

Peruutukset johtuvat kahden Norran koneen pitkittyneistä huolloista ja joidenkin huoltotoimien muuttuneista aikatauluista. Finnair kertoi aikaisemmin olevansa asiakkaisiin yhteydessä ja tarjoavansa vaihtoehtoisia lentoja.

Neljästä viiteen Finnairin kotimaan lentoa jouduttiin niin ikään perumaan keskiviikkona, kun kaksi lentokonetta oli tavallista pidempään huollossa teknisten vikojen vuoksi.

Finnairin viestinnästä kerrottiin keskiviikkona, että yksi perutuista edestakaisista lennoista oli kello 10.10:n lento Helsingistä Joensuuhun ja takaisin.

Finnair joutui perumaan keskiviikkona myös iltalennon Helsingistä Joensuuhun. Lento olisi saapunut aikataulun mukaisesti kello 00.45.

Alla Finnairin twiitti torstaiaamulta:

Updated info on today’s 1NOV cancellations due to prolonged and rescheduled maintenance of @flynorra ATR’s. We’re very sorry for the inconvenience to our customer. Our Notice on Passenger Rights: https://t.co/E5UlKBU8Qx pic.twitter.com/IfXghJowLz