Kolumni: Veropäivästä muodostui väärän kuninkaan päivä - Helsingistä tavoitettu mies ei ollutkaan oikea Antti Juhani Mikkonen

Kello on kahdeksan ja toimituksessa on käynnissä hirveä kuhina. Antti Juhani Mikkonen ja syntynyt vuonna 1982. Kuka tämä on? Kukaan ei tunne, kukaan ei tiedä. Miestä ei löydy tietopalveluista, eikä mistään. Käsissä on vihje ilomantsilaisesta metsäyrittäjästä ja tuupovaaralaisesta salibandymiehestä.