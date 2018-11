Hoitoalalle pääsee opiskelemaan entistä helpommin – työelämässä iskevät minuuttiaikataulut

Hoitoalalle vastavalmistuneiden työelämätaidot ja ammatillinen osaaminen eivät aina tyydytä työnantajia. Ongelmia aiheuttavat ainakin lääkehoitolupien puute sekä joidenkin nuorten vaikeudet sopeutua täsmällisiin aikatauluihin.

Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas Kuntatyönantajista kertoo työnantajilta tulevan jonkin verran palautetta siitä, ettei esimerkiksi vuoroihin tulla ajallaan. Kunta-alalla moni työ on tiukasti aikataulutettu: esimerkiksi terveydenhuollon toimenpiteet pitää aloittaa ja vanhukset ruokkia ajallaan.

Osalla työntekijöistä kompastuskivenä ovat lääkehoitoluvat, joiden saaminen vaatii matematiikan taitoja.

Eritasoisia opiskelijoita

Sosiaali- ja terveysalan koulutukseen tulee aiempaa eritasoisempia opiskelijoita. Ennen esimerkiksi sairaanhoitajaksi ja lähihoitajaksi oli vaikeampi päästä.

– Kun ikäluokat pienenevät ja tavoite on kouluttaa koko peruskoulun päättävä ikäluokka, käy niin, että tulee hyvin erilaisia oppijoita, Kuntaliiton erityisasiantuntija Maarit Kallio-Savela toteaa.

Hänen mukaansa opiskelijoissa näkyvät ääripäät: on todella hyviä ja toisaalta niitä, joilla on esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmia. Nuorissa voi näkyä myös aiempaa enemmän lyhytjänteisyyttä ja keskittymiskyvyn puutetta.

Julkisuudessa on viime aikoina uutisoitu tiuhaan ammattikoulujen vaikeuksista ja kritisoitu esimerkiksi lähiopetuksen vähenemistä. Helsingin Sanomien mukaan opiskelijoita karsivista soveltuvuustesteistä luopuminen on johtanut siihen, etteivät kaikki opiskelijat hoito- ja vartiointialoilla sovi alalle. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) on sanonut yrittävänsä palauttaa soveltuvuustestit.