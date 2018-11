Vihreiden puheenjohtajuutta tavoitteleva Haavisto: Tavoite olla kolmen suuren puolueen joukossa

Vihreiden tavoite on olla kolmen suuren puolueen joukossa seuraavassa eduskunnassa, sanoo puolueen väliaikaista puheenjohtajuutta tavoitteleva Pekka Haavisto.

Haaviston mukaan tilanne on haastava, sillä puolueella on takana poikkeuksellisen kova syksy. Hänen mielestään gallupkehityksen kääntäminen ylöspäin ja työrauhan tuominen kentälle on tässä tilanteessa tärkeintä.