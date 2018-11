PAM ilmoitti uusista lakoista vartiointialalle – sovittelu jatkuu tiistaina

Palvelualojen ammattiliitto PAM kertoo, että se järjestää uusia lakkoja vartiointialan työehtosopimusta koskevassa kiistassa. Lakot alkavat maanantaina 19. marraskuuta ja kestävät kaksi päivää.

Kiistaa soviteltiin tänään valtakunnansovittelijan johdolla. Valtakunnansovittelija kertoo, että sovittelu jatkuu tiistaina.

Samalla työ- ja elinkeinoministeriö siirsi Securitasta ja Securitas Palvelua koskevia lakkoa valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan esityksestä kahdella viikolla eteenpäin alkamaan 20. marraskuuhun. Valtakunnansovittelija perustelee lakkojen siirtämistä ydinvoimalaitosten turvallisuudella. Lisäksi lakkojen siirrolla haetaan lisäaikaa sovun löytymiselle.

– Ilmoitimme työtaistelusta kaksi viikkoa ennen lakkopäivää. Näiden kahden viikon aikana ydinvoimaloilla olisi ollut aikaa varmistaa lakkopäivän turvallisuus. Lakon siirtäminen vaikeuttaa nyt entisestään vaikeaa vartiointialan tilannetta, sanoo PAMin puheenjohtaja Ann Selin tiedotteessa.

Uudet lakot kahdeksassa yrityksessä

PAMin uudet lakot koskevat Loomis Services Suomea, Loomis Suomea, Loomis Value Solutionsia, Avarn Cash Solutionsia, Avarn Manned Securitya, Avarn Patrol Securitya, Avarn Retail and Aviation Securitya ja Avarn Securitya.

PAM on jo aiemmin julistanut lakot Prevent 360 Turvallisuuspalvelut- sekä Securitas- ja Securitas Palvelut -yhtiöihin.

Vartiointialan työehtosopimuksen piirissä on noin 8 500 työntekijää, jotka työskentelevät muun muassa vartijoina, turvatarkastajina, vahtimestareina ja arvokuljettajina. Sopimus on yleissitova. Alalla on oltu sopimuksettomassa tilassa toukokuun alusta lähtien.

Korjattu aiempaa uutista: PAM korjaa lakkojen alkamispäivää – se on maanantai 19.11., ei 12.11.