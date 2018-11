Vuoden 2018 Puupalkinto ja yleisöäänestyksen voitto Tuupalan alakoululle ja päiväkodille - Mehtimäen pesäpallostadion sijoittui toiseksi äänestyksessä

Voittajaa tuomaristo kehuu seuraavasti:

- Tuupalan ala-aste ja päiväkoti Kuhmossa on Suomen ensimmäinen CLT-rakenteinen koulu- ja päiväkotirakennus. Rakennuksen arkkitehtuuri on varmaotteista ja mieleenpainuvaa. Rakennuksella on voimakas identiteetti. Korkeat katot ja niiden alle kätkeytyvät aulat antavat rakennukselle sen ilmeen ja tekevät siitä helpon käyttää. Talon tunnistaa sen kaikista tiloista. Kaunis liikuntasali toimii myös Kuhmon kamarimusiikki juhlien konserttisalina. Puun tuntu on talossa vahvasti läsnä sekä ulkona että sisällä.

Puupalkinnon yhteydessä järjestettiin myös yleisöäänestys. Ääniä annettiin ennätyksellinen määrä, lähes 14 000. Kärkikolmikko sai annetuista äänistä yhteensä yli 70 prosenttia. Kisa kärkikolmikon kesken oli tiukkaa ja tasaväkistä, puuinfo tiedottaa.

- Yleisöäänestyksen voitti Tuupalan alakoulu ja päiväkoti 27 prosentilla annetuista äänistä. Toiselle sijalle 26 prosentin äänimäärällä ylsi Mehtimäen monitoimikatsomo (Arkkitehtitoimisto Lappalainen & Korjonen Oy) ja kolmannelle sijalle 20 prosentin äänimäärällä nousi Pro Nemus -vierailukeskus (UKI Arkkitehdit Oy).