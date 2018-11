16-vuotiasta tyttöä on pahoinpidelty nyrkein ja teräaseella Salon Isohärjänmäessä pururadan alueella, tiedottaa poliisi. Uhri on toimitettu sairaalaan. Ilmoitus tapahtumasta tuli ennen kello seitsemää perjantai-iltana.

Alustavasti poliisin tiedossa on ainoastaan, että rikoksesta epäilty on aikuinen ja noin 180 senttimetrin pituinen vatsakas mies. Hän on ollut pukeutuneena tummiin vaatteisiin ja pitänyt huppua päässään.



Poliisi suorittaa etsintää ja tutkintaa paikan päällä.



Havainnot tai tiedot asiasta pyydetään ilmoittamaan puhelimitse vihjenumeroon 0295 447 088 tai sähköpostitse