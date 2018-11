Suomeen 3,1 miljoonaa euroa Eurojackpotista - 90 miljoonan jättipotti yhä jakamatta

Eurojackpotin90 miljoonan euron päävoittoa jäi perjantaina jakamatta, sillä arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Suomesta löytyi kuitenkin yksi 5+1-tulos, jolla voitti noin 3,1 miljoonaa euroa, Veikkaus tiedottaa. Kyseessä on kaikkien aikojen kolmanneksi suurin Suomeen tullut 5+1-voitto Eurojackpotista.

Suomeen tullut 5+1-voitto oli pelattu R-kioski Pihlavassa Porissa. Voittaja ei ollut käyttänyt pelatessaan Veikkaus-korttia, joten hänen tulee lunastaa voittonsa Veikkauksen pääkonttorilta Helsingistä. Yhteensä 5+1-tuloksia löytyi seitsemän kappaletta. Muut voitot menivät Tanskaan, Saksaan (x3), Norjaan ja Espanjaan.

5+0-tuloksia löytyi 15 kappaletta ja yksi niistä löytyi Suomesta. Noin 78 000 euron voitto meni nettipelaajalle Vantaalle. Pelaaja saa voittonsa suoraan tililleen.

Eurojackpotin (kierros 44/2018) päänumerot ja tähtinumerot ovat 5, 17, 27, 33, 42 ja tähtinumerot 9 ja 10.

Ensi perjantaina (kierros 45/2018) täysosumille on edelleen tarjolla 90 miljoonaa euroa, ja toisen voittoluokan 5+1-tulosten kesken jaetaan jopa 20 miljoonaa euroa kuten tälläkin viikolla. Tuleva kierros on jo kolmas kierros peräkkäin, kun Eurojackpotin potissa on 90 miljoonan euron maksimisumma.