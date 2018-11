Yön uutiskooste: Pohjois-Korea uhitellut jälleen ydinaseohjelmansa käynnistämisellä, Britannia saattaa jäädä väliaikaisesti tulliliittoon EU:n kanssa

Monet kromosomipoikkeavuudet löytyvät vasta lapsen syntymän jälkeen - seulonta ei aina paljasta

Monet vauvojen kromosomipoikkeavuudet ja epämuodostumat löydetään edelleen vasta lapsen syntymän jälkeen, kerrotaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Näin on siitä huolimatta, että raskauden aikaiset sikiöseulonnat ovat kehittyneet.

Useimmiten syynä on se, että rakennepoikkeavuudet ovat niin pieniä tai kromosomipoikkeavuudet niin harvinaisia, etteivät ne tule tavanomaisissa seulontatutkimuksissa esiin.

Seulonnoissa tutkitaan riskiä vain tavallisimpiin kromosomipoikkeavuuksiin.



Liukkaan ajokelin varoitus liki koko maassa

Sunnuntain vastaiselle yölle ja aamulle on voimassa liukkaan ajokelin varoitus koko Suomeen Lapin pohjoisia osia lukuun ottamatta, kertoo Ilmatieteen laitos.

Tien pinnat voivat paikoin jäätyä, koska lauantaina satoi vettä ja lämpötilat ovat menneet pakkasen puolelle, kertoo päivystävä meteorologi. Varoitus on annettu aamukahdeksaan asti.

Sunnuntaina ja alkuviikosta on luvassa vuodenaikaan nähden lämmintä, ja plussalukemissa ollaan näillä näkymin ensi viikonloppuun asti ainakin maan etelä- ja keskiosissa.



Mopo ja henkilöauto törmäsivät Oulunsalossa - mopon kuljettaja ambulanssilla sairaalaan

Pohjois-Pohjanmaalla Oulunsalossa 15-vuotias loukkaantui mopon ja henkilöauton välisessä nokkakolarissa lauantaina illalla, kertoo poliisi. Mopoa kuljettanut 15-vuotias poika vietiin ambulanssilla samaan hoitoa, mutta poliisi ei tiennyt vammojen vakavuudesta. Auton matkustajat eivät loukkaantuneet.

Onnettomuus tapahtui puoli yhdeksältä lauantaina illalla Hailuodontiellä.

Alkoholilla ei ollut osuutta tapahtumassa, ja poliisi tutkii onnettomuuden syytä nimikkeellä liikenneturvallisuuden vaarantaminen.



Ruotsalaismedia: Mölnlyckessä ihmisiä vietyä sairaalaan ampumisen takia

Ihmisiä on haavoittunut Ruotsissa Mölnlyckessä lähellä Göteborgia tapahtuneessa ampumisessa, kertoo muun muassa Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Paikalla on useita poliiseja.

Poliisista vahvistetaan ampuminen ja se, että ihmisiä on haavoittunut, mutta vielä ei ole tietoa kuinka moni on saanut vammoja.

Sveriges Radion mukaan viisi ihmistä on viety sairaalaan kahden erillisen tapauksen takia illan aikana. On kuitenkin edelleen epäselvää, mitä on tapahtunut.



Sunday Times: Britannia saattaa jäädä väliaikaisesti tulliliittoon EU:n kanssa

Britannia saattaa jäädä väliaikaisesti tulliliittoon Euroopan unionin kanssa, uutisoi Sunday Times. Jos Britannia jää tulliliittoon, vältetään myös niin sanottu kova raja Irlannin kanssa.

Lehden lähteiden mukaan Britannian pääministeri Theresa May on varmistanut myönnytyksen EU:lta.

Tulliliitossa on kuitenkin ulospääsy-lauseke, jolla voidaan vakuuttaa brexitin kannattajat siitä, ettei ratkaisu ole pysyvä. Tällä May uskoo varmistavansa sen, että sopimus menee läpi parlamentissa, lehti kertoo.

Mayn tiedottaja ei suostunut vahvistamaan lehden tietoja, ja kutsui niitä Sky Newsin mukaan spekulaatioiksi.

Irlannin rajaan liittyvät ongelmat ovat muodostuneet Brexit-neuvotteluissa vaikeimmaksi asiaksi. (Lähde: AFP)



Washington Post: Pohjois-Korea uhitellut jälleen ydinaseohjelmansa käynnistämisellä

Pohjois-Korea on uhannut käynnistää uudelleen ydinaseohjelmansa, ellei Yhdysvallat poista asetettuja pakotteita, uutisoi Washington Post. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto on ilmoittanut, että pakotteet ja muut painostuskeinot ovat voimassa siihen asti, kunnes Pohjois-Korea purkaa ydinaseohjelmansa.

Pohjois-Korea on vaatinut pakotteiden poistoa, mutta viimeisen kuukauden aikana vaatimukset ovat kiihtyneet.

Pohjois-Korean ulkoministeriön tuoreessa tiedotteessa Pohjois-Korea varoitti, että se voi alkaa kehittää ydinaseohjelmaansa, ellei Yhdysvallat poista pakotteita ja lopeta ylimielistä käyttäytymistä.



New York Times: Trumpin kaudella yrityksille annetut sakot laskeneet huomattavasti

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin hallinnon aikana väärinkäytöksistä syytettyjen yritysten sakkojen määrät ovat laskeneet huomattavasti, ilmenee New York Timesin tekemästä selvityksestä.

Esimerkiksi oikeusministeriön yrityksille asettamissa syytteissä sakkojen määrä pieneni 72 prosentilla.

Analyysia varten lehti kävi läpi hallituksen dataa ja haastatteli yli 60 entistä ja nykyistä virkamiestä.

Lehden mukaan tulos heijastelee hallinnon aggressiivista sääntelyn purkustrategiaa.

Analyysissa vertailtiin Trumpin edeltäjän Barack Obaman kauden sakkoja ja Trumpin kauden sakkoja.



Suomalaisvahti Mikko Koskinen torjui Edmontonin voittoon ottelussa Detroitia vastaan

Jääkiekon NHL:ssä Edmontonin Mikko Koskinen torjui 23 kertaa ottelussa Detroitia vastaan. Ottelu päättyi Edmontonin voittoon 4–3. Edmontonin Jesse Puljujärvi ei yltänyt ottelussa tehopisteille. Hän on tehnyt tällä kaudella yhden maalin.

Toronton Kasperi Kapanen keräsi puolestaan kaksi syöttöpistettä Pittsburghia vastaan pelatussa ottelussa, joka päättyi Toronton voittoon 5–0. Kapanen oli syöttämässä ottelun toista ja kolmatta maalia. Suomalaishyökkääjä on tehnyt tällä kaudella kuusi maalia ja syöttänyt kuusi.

Buffalon Rasmus Ristolainen sai syöttöpisteen ottelussa Ottawaa vastaan. Buffalo vei voiton murskaluvuin 9–2.

Kierroksella pelataan yhteensä 12 ottelua.



Viime hetken maalit pelastivat Barcelonalle voiton

Barcelona nousi tappion partaalta voittoon ja kasvatti johtoaan jalkapallon Espanjan liigassa lauantai-iltana.

Vielä viisi minuuttia ennen loppua Barca oli tappiolla 1–2 vierasottelussa madridilaista Rayo Vallecanoa vastaan. Ousmane Dembele ja Luis Suarez pelastivat kuitenkin 87. ja 89. minuutin maaleillaan Barcelonan voittoon. Suarez oli tehnyt myös Barcelonan avausmaalin ensimmäisellä puoliajalla.

Voitto kasvatti Barcelonan johdon neljään pisteeseen Atletico Madridiin, joka pelasi 1–1-tasapelin Leganesin vieraana.

Real Madrid puolestaan voitti ensimmäisen liigaottelunsa uuden valmentajansa Santiago Solarin alaisuudessa ja katkaisi viiden ottelun voitottoman putkensa. Real Madrid voitti Valladolidin 2–0 ja on seitsemän pisteen päässä Barcelonasta. (Lähde: AFP)