16-vuotias Jere lykkäsi lukioon menoa vuodella, että hän voi pelata työkseen Counter Strikea - vanhemmilta on täysi tuki

Kouvolan Inkeroisissa asuva Jere Salo, 16, siirsi juuri lukioon menoa vuodella pelaamisen takia. Salo tähtää ammattilaiseksi, ja hänellä on hankkeeseen vanhempiensa täysi tuki.

- Vanhempani ovat katsoneet netissä jokaisen otteluni. He ovat kannustaneet ja toisaalta lohduttaneet, jos peliturnauksessa on tullut häviö. Toki nuorempana pelaamista piti rajoittaa läksyjen, nukkumisen ja muun sellaisen takia, mutta perheessäni pelaamistani on aina pidetty positiivisena asiana, Salo kertoo.

Hän pelaa Counter-Strike: Global Offensive -peliä ENCE-joukkueessa, jossa on yhteensä viisi jäsentä. Pelaamista harjoitellaan päivittäin 6-7 tuntia, ja se on tällä hetkellä joukkueeseen kuuluville täysipäiväinen työ.

Tavoite on päästä maailman TOP10:een ja suurimpiin peliturnauksiin. Saloa pidetään pelipiireissä yhtenä kiinnostavimmista nuorista kyvyistä, ja mediapöhinääkin on ollut jo jonkin verran.

- Kokeilin pelaamista ensi kerran 7-vuotiaana itse asiassa juuri Counter-Strike-pelillä kummisetäni koneella. Hänkin on pelannut tosi paljon. Jotenkin tykästyin peliin heti. Kilpapelaamisen aloitin 12-13-vuotiaana. Nyt syksyllä mietin vanhempieni kanssa, että taidan tosiaan olla jo niin hyvä, että pelaamista työkseen kannattaa kokeilla. Hekin ovat huomanneet, että ei se turhaa ole.

Saloa hieman huvittaa käsitykset siitä, että pelaaminen olisi automaattisesti passivoiva harrastus.

- Lenkkeilen paljon, treenaan muutenkin tässä kotona ja syön äidin tekemää kotiruokaa. Usein juuri pelitreenien jälkeen tulee lähdettyä juoksulenkille. Koulukin on sujunut aina hyvin.

Jere Salo ei ole kohdannut lainkaan kielteistä suhtautumista pelaamiseen. Kaverit kannustavat, ja opettajatkin ovat olleet iloisia Salon pärjäämisestä ja antaneet poissaololupia pelimatkoja varten.

