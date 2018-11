Kolumni: Eikö ole jo aika puhua naisten asevelvollisuudesta?

Olin könynnyt ylös samoja rappuja kuin reilut 70 vuotta aiemmin Tornissa majoittunut neuvostoliittolainen valvontakomissio, joka seurasi Suomessa välirauhansopimuksen toimeenpanoa. Yhtenä osana välirauhansopimusta lakkautettiin naisjärjestö Lotta Svärd.

Vain viikkoa aiemmin olin osallistunut Oulussa Naisten valmiusliiton järjestämään Lotta Svärdin pitkäaikaisen johtajan, oululaisen Fanni Luukkosen mukaan nimettyyn Fanni 2018-harjoitukseen.

Parinkymmenen naisen maastotaitokurssimme nukkui puolijoukkueteltoissa ja opetteli muun muassa hätämajoitteiden tekemistä, ensiaputaitoja sekä luonnon armoilla selviämistä.

Siinä armeijan pitkät kalsarit jalassa kipinävahtina istuessa oli yön kähmyssä aikaa miettiä myös turvallisuusasioita vähän omaa telttaa laajemminkin.

Haastattelemani Naisten valmiusliiton pääsihteerin Kaarina Suhosen (Karjalainen, tänään) mukaan yksi keskeinen ajatus Naisten valmiusliittoa perustettaessa oli luoda naisille mahdollisuus kouluttautua ja osallistua kokonaismaanpuolustuksen eri tehtäviin.

On itse asiassa hämmästyttävää havaita, kuinka vähän naisia on maanpuolustukseen liittyvissä tehtävissä käytetty – etenkin sellaisessa korkean maanpuolustustahdon ja asevelvollisuuden maassa kuin Suomessa.

Naisten roolia maanpuolustuksessa on selvitetty eri komiteoissa ja työryhmissä 1960-luvulta lähtien. Pohdinnan tuloksena on aina ollut, että naisia ei velvoiteta ja osallistuminen maanpuolustukseen on rauhan aikana vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa.

Viiteenkymmeneen vuoteen Lotta Svärdin lakkauttamisen jälkeen naisille ei ollut laajamittaisemmin muuta tehtävää kuin sotilaskotitoiminta. Naisten vapaaehtoinen asepalvelus tuli mahdolliseksi 1995. Naisten valmiusliitto perustettiin 1997.

Mielenkiintoinen ajallinen yhteys Neuvostoliiton hajoamiseen, muuten.

Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen haki tänä vuonna ennätykselliset 1 516 naista. Arvelen, että hakemisen kynnys on monelle edelleen korkea.

Tästä syystä hautasin itse aikoinaan ajatuksen: tuntui, että eihän sinne tavis voi mennä, pitää olla jotenkin ihan erityisen kova.

Sittemmin olen huomannut, että taviksia ne ovat miehetkin.

Turha henkinen kynnys ja vain miehiä koskevan asevelvollisuuden tuottamat monet tasa-arvo-ongelmat olisivat korjattavissa yhdellä keinolla: asevelvollisuus pitäisi ulottaa koskemaan myös naisia.

Samansuuntaisen ehdotuksen teki Elisabeth Rehnin ajatushautomo viime keväänä. Kovin suurta yhteiskunnallista keskustelua se ei tuottanut.

Eikö nyt todellakin olisi jo tämän keskustelun aika?