Säiliörekka ajautui ulos tieltä Kesälahdella, palokunta ohjaa liikennettä - "Onni onnettomuudessa, että vastaan ei tullut ketään"

- Onnettomuuspaikka sijaitsee Savonlinnan ja Kiteen välisellä tieosuudella Väärämäen paikkeilla.

Pelastuslaitoksen mukaan kyseessä on säiliörekka, joka on kyljellään tyhjänä tien sivussa. Palokunta ohjaa liikennettä paikalla.

- Nosturi on tulossa paikalle. Liikenne palautuu normaaliksi aamupäivän aikana, palomestari Rauno Suomalainen kertoi Karjalaiselle kello 8.40:n aikoihin.

Poliisi tutkii onnettomuutta. Suomalaisen mukaan ajokeli on ollut paikoitellen huono Kesälahdella.

- Näyttäisi siltä, että säiliörekka on tullut Savonlinnan suunnasta. Rekka on ilmeisesti lähtenyt heittelehtimään ja vetoauto on ajautunut ulos kulkusuunnassaan vasemmalta puolen tietä. Vetoauto on pyörillään, Suomalainen sanoo.

Palomestarin mukaan ajoneuvo on Suomen rekisterissä. Kuski ei puhu suomea äidinkielenään, Suomalainen kertoo.

Onnettomuudesta ei ole seurannut henkilövahinkoja.

- Onni onnettomuudessa, että vastaan ei tullut ketään, Suomalainen toteaa.

