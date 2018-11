Nakit ja muusi, vaaratilanne - Palopäällikkö: Asukas kytki lieden päälle ja lähti kauppaan

- Ruoanvalmistukseen liittyvissä toimissa syntyy maassamme paloja ja vaaratilanteita noin 700-1000 vuosittain. Valtaosa näistä tapahtuu kotitalouksissa.

- Valvomaton ruoanvalmistus - lue "nakit ja muusi" - onkin eräs pelastuslaitoksia runsaasti työllistävä palovaarallinen tilanne, jossa yleensä kokataan sähköliedellä. Tilanne syntyy yleisimmin ilta-aikaan, mutta joskus myös pikkutunneilla, kun kokkailija väsähtää kesken kaiken. Valvomattoman ruoanvalmistuksen taustalla onkin usein toimintakyvyn puute, mikä johtuu alkoholin tai lääkkeiden käytöstä, väsymyksestä, huolimattomuudesta, tietämättömyydestä tai jopa välinpitämättömyydestä, Paloluoma jatkaa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Palopäällikön mukaan palo alkaa joskus inhimillisen vahingon seurauksena, kun lieden säätönuppiin osuu jotain.

- Vahinko-osuman voi aiheuttaa ihmisen kehon osa, mutta silloin tällöin myös eläin on saanut lieden päälle. Nälkäinen koirakin hyppii kyllä liettä vasten, jos liedellä on tarjolla hyvälle tuoksuvia ruoantähteitä.

Lieden päällä ei saa säilyttää tavaraa, Paloluoma toteaa.

- On hyvä muistaa, että liesi on palovaarallinen laite, eikä sitä tule jättää käytön aikana valvomatta missään olosuhteessa – ei edes minuutiksi. Pahimmillaan asukas on kytkenyt lieden päälle ruoanvalmistusta varten ja lähtenyt kauppaan, pyykkituvalle, naapuriin tai puhumaan puhelimeen ja pian huoneisto onkin sitten täyttynyt savusta. Jos et siis jaksa tai ehdi kokata valvotusti – jätä liesi kytkemättä päälle.

Kirjoitus kokonaisuudessaan ja varoittavat kuvat löytyvät täältä.