Seta: Hyvä, että sukupuolimerkinnöistä keskustellaan - Sukupuoli-identiteettiä vastaava merkintä henkilötiedoissa on ihmisoikeuskysymys

Kolmas juridinen kategoria tukee itsemäärittelyoikeutta sukupuoleen ja poistaa rakenteellista sukupuoli-identiteettiin kohdistuvaa syrjintää, Seta kommentoi tiedotteessaan.



- Suomeen tarvitaan kolmas juridinen sukupuolimerkintä, mutta mahdollisuus jättää sukupuoli määrittelemättä tarvitaan niin ikään. Kolmas juridinen merkintä tekee näkyväksi suuren joukon ihmisiä, joiden sukupuoli on muu kuin nainen tai mies, sanoo Setan puheenjohtaja Viima Lampinen.



Setan mukaan muunsukupuolisilla, sukupuolettomilla tai intersukupuolisiksi itsensä määrittävillä on oikeus saada sukupuoli-identiteettiään vastaava merkintä henkilötietoihinsa.

- Ei-binääristen sukupuoli-identiteettien tunnustamista suosittelee myös YK:n itsenäinen lhbti-asiantuntija raportissaan. Myös Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on suositellut valtioita harkitsemaan useampia juridisen sukupuolen vaihtoehtoja.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Muun muassa Kanada, Nepal, Australia, Uusi-Seelanti sekä Pakistan ja Intia mahdollistavat kaksijakoisen sukupuolibinäärin ulkopuolelle sijoittuville kansalaisilleen kolmannen sukupuolimerkinnän X. Saksassa korkein oikeus linjasi, että tämän vuoden loppuun mennessä maan tulee mahdollistaa kolmas sukupuolimerkintä tai kokonaan poistaa sukupuolimerkinnät.



- Sukupuolen määrittely syntymähetkellä kehon sukupuolitettujen piirteiden perusteella on vain tilastoihin perustuva arvaus, joka ei kunnioita itsemäärittelyoikeutta. Lapsen sukupuolen voi tietää vasta sitten, kun lapsi itse kertoo sen, Lampinen korostaa.

Suomen tasa-arvolaki tunnustaa myös muut sukupuoli-identiteetit ja kieltää syrjinnän sukupuolen perusteella, Setasta muistutetaan.

- Suomi on sitoutunut edistämään ihmisoikeuksia. Sukupuolivähemmistöjen syrjintäsuoja on kirjattu tasa-arvolakiin, seuraava askel on purkaa kaikki rakenteet, jotka käytännössä syrjivät sukupuolivähemmistöjä. Jos juridisesta sukupuolesta pidetään kiinni, on siinä myös tunnustettava ei-binäärit identiteetit, sanoo Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo.

Karjalaisen uutinen asiasta: Eduskunnassa kannatusta kolmannen sukupuolen laillistamiselle - Henkilötunnukselle pohditaan mallia, josta ei kävisi ilmi henkilön sukupuoli