Lähes varmaa häviötä kohti suuntaava Stubb kokee jo voittaneensa

Turistiluokassa ympäri Eurooppaa kiertänyt Alexander Stubb herätti hämmennystä, kun hän entisenä pääministerinä tallasi kampanjapolkuaan yksin, raahaten esitekasseja kaupungista toiseen.

Haastatteluun helsinkiläiseen kahvilaan Stubb saapuu pukupussi käsivarrellaan. Perässä seuraa ministeriaikainen avustaja Suvi Aherto, joka on muiden töidensä ohessa autellut Stubbia kotimaasta käsin.

Tee se itse -henki on leimannut Stubbin kärkiehdokaskampanjaa alusta alkaen. Nyt menossa ovat loppumetrit, joiden tärkeyttä hän on korostanut jo pitkään.

Silti Stubb ei vielä halua kertoa, millä keinoilla hän aikoo tulevina päivinä hurmata keskustaoikeistolaisen Euroopan kansanpuolueen (EPP) Helsinkiin saapuvat delegaatit.

– En oikein niitä voi paljastaa. Nyt on menossa viime hetken aikalisä, jolloin pitäisi pari koria heittää, Stubb sanoo.

Stubb ei anna periksi

Todennäköisyydet ovat Stubbia vastaan EPP:n kärkiehdokaskisassa. Puolueryhmittymän kärkiehdokas ensi kevään eurovaaleihin valitaan torstaina Helsingissä, mutta näyttää siltä, että kotikenttäetu ei riitä tällä kertaa voittoon. Kärkiehdokas on vahvoilla seuraavan EU-komission johtoon, jos EPP pitää vaaleissa paikkansa EU-parlamentin suurimpana ryhmänä.

Stubb vakuuttaa katsovansa kisan loppuun asti.

– Olen suomalainen, uskon vahvasti sisuun, periksi ei anneta.

Ennakkosuosikki on Stubbin vastaehdokas, saksalainen Manfred Weber, joka on kerännyt runsaasti julkisia tuenosoituksia Saksan liittokansleri Angela Merkelistä alkaen. Weberin etuna on myös se, että hän toimii EU-parlamentissa EPP:n ryhmänjohtajana.

Stubbin tueksi on julkisesti ilmoittautunut lähinnä muita pohjoismaalaisia EPP-jäseniä, mutta esimerkiksi Suomen kristillisdemokraatit ovat sanoneet neljän delegaattinsa tukevan Weberiä. Kristillisdemokraattien päätöstä Stubb kommentoi kohteliaasti sanomalla, että jokainen äänestää omien arvojensa mukaan.

– Toivottavasti en neljällä äänellä häviä, hän lisää.

Mieli voi muuttua

Stubb ei odota, että viimeisten päivien aikana ilmaantuisi enää uusia suuria julkisia tukijoita. Hän jaksaa korostaa, että torstain valinta tehdään suljettuna lippuäänestyksenä ja delegaatit äänestävät omantuntonsa mukaan.

– Luulen, että tukea on kaikista EU-jäsenmaista ja monesta myös julkisesti, mutta kaikkein tärkeintä on ikään kuin se luottamuksellinen tuki, joka syntyy äänestyshetkellä, Stubb sanoo.

Samaan hengenvetoon hän myöntää olevansa realisti ja tietävänsä, että osalla EPP:n jäsenpuolueista on tiukka ryhmäkuri.

– Mutta onneksi on salainen lippuäänestys.

Stubb antaa ymmärtää, että ahkeralla kiertämisellä ja tapaamisilla on ollut vaikutuksensa.

– Tiedän monta sellaista puoluetta ja johtajaa, jotka olivat juuri antamassa julkisen tuen toiselle ehdokkaalle, mutta tapaamisen jälkeen vetäytyivät siitä, Stubb muotoilee.

EPP:n kongressissa on 758 äänivaltaista delegaattia, mutta heistä vain 734 äänestää kärkiehdokkaasta, sillä esimerkiksi EU:n ulkopuolisen Norjan edustajat eivät ota osaa äänestykseen. Tukea Stubbin kärkiehdokkuudelle on kuitenkin tullut myös vuonomaasta, ja Stubb arvioi, että sillä voi olla oma vaikutuksensa.

Loppumetreillä kaikki on mahdollista, se on nähty EPP:ssä aiemminkin. Edellisessä kärkiehdokasäänestyksessä vuonna 2014 luxemburgilainen Jean-Claude Juncker voitti ehdokkuuden lopulta pienemmällä äänivyöryllä kuin etukäteen oli odotettu ranskalaisen Michel Barnierin pitäessä hyvin pintansa.

Yleiseurooppalainen kampanja

Keskiviikkoiltana Stubb ja Weber nousevat yhdessä Messukeskuksen lavalle EPP:n kongressissa. Stubb arvioi, että tapaamisesta tulee todennäköisemmin ehdokkaiden esittelyhetki kuin täysiverinen vaaliväittely.

Hän toivoo, että tulevaisuudessa kärkiehdokaskisoissa nähtäisiin enemmän avoimia keskustelutilaisuuksia. Siihen saattaa kuitenkin olla vielä matkaa, sillä kaikki EU-maat tai EU-parlamentissa vaikuttavat ryhmät eivät ole täysin vakuuttuneita kärkiehdokasmenetelmästä.

– Jos asia olisi minusta kiinni, olisin ollut valmis lähtemään heti laukauksesta Euroopan laajuiselle kiertueelle, jossa olisi järjestetty debatti jokaisessa EU-pääkaupungissa.

Stubbille on ollut tärkeää osoittaa, että yleiseurooppalainen kampanja on mahdollinen. Siksi hän sanoo jo voittaneensa, kävi lopullisessa kisassa mitä kävi.

Stubb kuvailee kampanjakohtaamisten tunnelmaa hyväksi. Hänen mukaansa ihmisillä on ollut halua keskustella Euroopasta ja EU:n tulevaisuudesta.

– Olen tehnyt kaiken oikeastaan samalla tavalla kuin ennenkin, että en mene kerjäämään tukea keneltäkään, vaan puhumaan asioista. Keskustelun jälkeen jengi vetää omat johtopäätöksensä.

Hän on mielissään huomiosta, jota kampanja on ehtinyt lyhyessä ajassa herättää.

– Toki kaikki matkustus, kirjeet, tekstarit ja suorat Twitter-viestit ja puhelut on kohdistettu delegaatteihin, mutta laajempi yleisö on sitten loppupelissä tärkein.

Kokoomus on rahoittanut Stubbin kampanjaa noin 30 000 eurolla, johon sisältyvät Stubbin matkat, majoituskulut sekä kampanjamateriaalit. Kampanjatiiminä on ollut viestipalvelu Whatsappiin perustettu ryhmä ja loppukirin aikana Stubbia avustaa noin 90 vapaaehtoisen joukko Helsingissä.