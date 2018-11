Kalevan mukaan rikostutkinnan taustalla on apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin heinäkuussa tekemä tutkintapyyntö. Oikeusasiamiehen kanslian esittelijäneuvoksen Tapio Rädyn mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Sakslin on tehnyt tutkintapyynnön tarkastamastaan lastensuojelulaitoksesta.

Taustalla yllätystarkastus

Muhos kuuluu Oulun poliisilaitoksen toimialueeseen. Poliisihallitus päätti kuitenkin määrätä, että vyyhden tutkii Oulun poliisilaitoksen sijaan keskusrikospoliisi.

Viime heinäkuussa eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia julkisti Pohjolakotiin huhtikuussa tehdyn yllätystarkastuksen tarkastuskertomuksen. Tarkastajat löysivät useita merkittäviä puutteita lasten kohtelussa ja niin sanottujen rajoitustoimien käytössä.

Valvovilla viranomaisilla, Pohjois-Suomen aluehallintovirastolla ja lapsia Pohjolakotiin sijoittaneilla kunnilla ei ollut tietoa koulukodin lainvastaisista ja lapsia alistavista menettelyistä.

Tarkastusraportissaan ylin laillisuusvalvoja vaati Pohjolakodilta useita muutoksia sen toimintaan ja aluehallintovirastoa (avi) sekä kuntia vaadittiin selvittämään valvontatoimiaan. Apulaisoikeusasiamies sai selvitykset syyskuun lopussa ja niiden käsitteleminen on edelleen kesken. Rädyn mukaan selvityksistä annetaan ratkaisu mahdollisimman pian.