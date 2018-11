Kolumni: Kotimaassakin riittää runsaasti nähtävää matkailijalle

Komeat vaara-, pelto- ja vesistömaisemat miellyttivät silmää, kun taas pusikoituneet ja raippaantuneet tienvarsimetsät saivat pelkäämään, että tielle pelmahtaa huomaamatta hirviä, peuroja tai poroja.

Pellot kuuluvat perinnemaisemaan, mutta niiden viljely ei tuo leipää maisema-arvollaan. Tässä tilanteessa, kun viime kasvukausi oli Suomessa keskimääräistä heikompi ja ruuan tuotanto on ajautunut vuosien mittaan kustannusloukkuun, on syytä miettiä, voitaisiinko maaseudulla tukea avoimen kulttuurimaiseman ylläpitoa.

Ennakoin samaa kuin polvijärveläinen Tuovi Mutanen viimeviikkoisessa Hesarin mielipidekirjoituksessaan, että viljelijän toimenkuva laajentuu ruuan kasvattajasta maaseudun hoitajaksi. Tällöin kilo- ja tonnimääriä tärkeämpää voi olla monimuotoisuuden, maiseman ja viljelykasvien arvokkaan geeniperimän säilyttäminen tuleville sukupolville.



Mitään gallupia en matkalla tehnyt, mutta lukuisten havaintojen pohjalta voi todeta, ettei haja-asutusalueella ole suinkaan luovuttu yrittämästä – päinvastoin. Jos jossain talikko on isketty peltoon, niin samalla on vetäisty saha käyntiin. Se, että viljelijät ovat joutuneet kantamaan ”vaikeuksista valittajan” leimaa, on osittain vääristyneen uutisoinnin tulosta.

Sivuelinkeinojen merkitys korostuu heikkoina satovuosina. Perinteisesti puunmyyntitulot ovat olleet talon turva, mutta metsätalouden rinnalle on noussut vuosikymmenten saatossa paljon muutakin toimintaa, kuten kone-, metalli-, puu- ja matkailuyrittäjyyttä.

Tienvarsien kyltti-ilmoittelun perusteella näyttää, että pieni- ja vähän suurempimuotoinen polttopuiden myynti on yleistynyt eri puolilla maata. Runsaat taimikonhoito- ja ensiharvennusrästit tarjoavat mahdollisuuden lisätä edelleen klapin- ja hakkeentekoa.

On totta, että hiiltä vapautuu myös puuta polttaessa, mutta ilmaston lämpenemisen kannalta on paljon pahempi juttu vapauttaa fossiilisia hiilivarantoja.

Oma perhe nautiskeli muutaman yön yksityishenkilöiden mökkimajoituksessa, ja kyllä se hotellimajoittumisen voitti mennen tullen, vaikka saunan joutui lämmittämään, vuoteen sijaamaan ja aamupalan valmistamaan itse.

Pari yöpymiskohteistamme – toinen oli mökki Vöyrissä ja toinen asunto-osake Porissa – kuului Airbnb-majoituspalvelun piiriin, ja kokemukset kohteista olivat erittäin myönteiset. Pitää vaan toivoa, etteivät huonosti käyttäytyvät matkailijat pilaa tätä mahdollisuutta majoittumiseen ja toisaalta sivuansioihin.

Matkan kohokohdista voi listata Pienen Karhunkierroksen Kuusamossa, Oulun Pikisaaren puutalomiljöön, Raippaluodon sillan ja Mustasaaren kirkon Vanhassa Vaasassa

Maailmanmeno viittaa tällä hetkellä vahvasti siihen, että kotimaan matkailu kasvaa tulevina vuosina. Kaiken järjen mukaan lomalentelyä tullaan rajoittamaan ilmastomuutoksen hillitsemisen nimissä. Sen pitäisi olla ihan ensimmäisiä askeleita vaikeassa tilanteessa.

Todettakoon, että itse en ole tarvinnut passia moneen vuoteen; passini voimassaolo näyttää umpeutuneen huhtikuussa 2016. Viimeisimmän kerran lensin kolme ja puoli vuotta sitten. Nykytilanteessa en näe tässä mitään noloa, joskin perheen naisväki saattaa olla asiasta vähän eri mieltä.