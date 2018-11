Helsingin ex-poliisikomentaja Jukka Riikonen poliisijohdon virkarikoskäräjillä: Olen luottanut siihen, että komentoketju toimii

Poliisijohdon virkarikoskäräjillä tänään kuultavana ollut Helsingin entinen poliisikomentaja Jukka Riikonen toisti useaan kertaan, ettei tiennyt, että Helsingin poliisissa olisi toimittu määräysten ja säännösten vastaisesti, kuten syyttäjä katsoo.

Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion johtama yksikkö tyhjensi tietolähteet rekisteristä viime vuosikymmenen loppupuolella, eikä laitoksella merkitty lähteitä rekisteriin vuosiin.

Syyttäjä vaatii Helsingin poliisilaitosta vuosina 2002–2014 johtaneelle Riikoselle enintään neljän kuukauden ehdollista vankeutta ja vähintään ankaraa sakkorangaistusta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Riikonen korosti poliisiorganisaation linjamaista rakennetta ja kokoa. Hän sanoi, ettei komentajalta voida edellyttää, että hän ottaa jokaiseen asiaan kantaa.

– Linjaorganisaatiossa täytyi luottaa erittäin ammattitaitoiseen alaisporukkaan, joka minulla oli käytössä.

Isossa laitoksessa eri yksiköillä oli Riikosen mukaan omat tehtävänsä, eikä hän ole voinut kävellä yli laillisuusvalvonnan, jolle epäiltyjen laittomuuksien esille tuominen olisi hänen mukaansa kuulunut.

– Olen luottanut siihen, että komentoketju toimii.

Puolustus kysyi Riikoselta kantaa syyttäjän väitteeseen, jonka mukaan hän olisi tahallaan rikkonut virkavelvollisuuttaan.

– Olen kiistänyt alusta lähtien ja kiistän edelleen. Olen parhaan kykyni mukaan johtanut poliisilaitosta.

– Ottaen huomioon Helsingin poliisilaitoksen koon, olen mielestäni täysin riittävällä tavalla huolehtinut, että toimitaan niin kuin pitää.

Riikosen mukaan hänelle oli itsestään selvää, että sääntöjä noudatetaan. Hän myös korosti myönteisyyttään asioiden selvittämisessä ja julkituomisessa.

– On itsestään selvää, etten lähde (piilottamaan asioita), siellä on lukemattomia esimerkkejä, että esitutkinta on käynnistetty talon johdon toimesta, Riikonen sanoi.

Riikosen mukaan tulkinnanvaraisuudet Helsingin poliisin tietolähdetoiminnassa tulivat hänen tietoonsa vasta oikeusprosessin alettua.

– Ei minulle esittänyt laillisuusvalvonta mitään. Kun olen kuullut ongelmista, niin on ollut aikaa perehtyä, kun olen ollut vastaajana oikeudenkäynnissä.

Riikonen myös huomautti olleensa eläkkeellä jo useamman vuoden.

– Tähän liittyy niin paljon asioita, että minun on valitettavasti vaikea täysin muistaa niitä asioita.

Oikeus selvittää, kuka tiesi väärinkäytöksistä tietolähdetoimissa

Syytettynä on kaikkiaan kahdeksan entistä tai nykyistä virkamiestä. Jutussa on poliisijohdon osalta tiivistetysti kyse siitä, mitä kukakin huumepoliisin toiminnasta tiesi, kenelle valvontavastuu kuuluu ja pitäisikö jonkun tai joidenkin joutua siitä rikosvastuuseen.

Syytteessä on joukko entistä ja nykyistä korkeaa poliisijohtoa, yhteensä kahdeksan virkamiestä. Riikosen ja Aarnion lisäksi syytteessä on kaksi Aarnion alaista, entinen poliisiylijohtaja Mikko Paatero, Helsingin poliisin hyllytetty päällikkö Lasse Aapio, keskusrikospoliisin hyllytetty päällikkö Robin Lardot sekä sisäministeriön poliisiosastolla ja Poliisihallituksen ylitarkastajana toiminut virkamies.

Kaikki syytetyt kiistävät syyllistyneensä virkavelvollisuuden rikkomiseen.