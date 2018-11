Uudenmaan vaalipiiri saa eduskuntaan lisäpaikan, Savo-Karjala menettää

Kansanedustajien paikkojen määrä muuttuu ensi kevään eduskuntavaaleissa kahdessa vaalipiirissä. Valtioneuvosto antoi torstaina asetuksen, jonka mukaan Uudenmaan vaalipiiri saa yhden lisäpaikan ja Savo-Karjalan vaalipiiri menettää yhden paikan.

Uudenmaan vaalipiiri kasvattaa näin etumatkaansa maan suurimpana. Sillä on kaikkiaan 36 paikkaa. Toiseksi suurin on Helsingin vaalipiiri 22 paikalla. Pirkanmaan vaalipiirissä on 19 paikkaa, Oulussa 18, Varsinais-Suomen ja Kaakkois-Suomen piireissä 17, Vaasassa 16, Savo-Karjalassa 15, Hämeessä 14, Keski-Suomessa 10, Satakunnassa 8 ja Lapin vaalipiirissä 7. Ahvenanmaan vaalipiiristä valitaan aina yksi kansanedustaja.

Kaksisataa kansanedustajan paikkaa jaetaan vaalipiirien kesken maassa vakinaisesti asuvien kansalaisten määrän perusteella.

