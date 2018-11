Poika levitteli Snapchatissa tytön alastonkuvaa ja pilkkasi ulkonäköä – tuomittiin sakkoihin ja tuhansien eurojen korvauksiin

Espoon käräjäoikeus on tuominnut 17-vuotiaan pojan päiväsakkoihin alastonkuvan levittelystä Snapchat-sovelluksessa. Poika oli lähettänyt tytöstä ottamansa alastonkuvan pikaviestisovelluksessa usealle ihmiselle ja liittänyt kuvaan tyttöä pilkkaavan tekstin.

Poika oli kirjoittanut halveksuvasti tytön ulkonäöstä ja sukupuolielimestä. Oikeus katsoi, että tuomitun tarkoituksena oli ennen kaikkea herättää muissa tyttöön kohdistunutta halveksuntaa.

Poika myös rikkoi tytön luottamuksen, oikeus toteaa.

– Intiimiin kanssakäymiseen on liittynyt korostunut odotus luottamuksesta osapuolten välillä. Tuomittu on rikkonut tämän luottamuksen ottamalla uhrin pilkkansa kohteeksi. Ottaen tämän lisäksi huomioon uhrin iän, käräjäoikeus katsoo, että tuomitun kuvaan liittämää tekstiä on pidettävä sisältönsä puolesta erityisen loukkaavana, käräjäoikeus toteaa tuomiossaan.

Tuomittu ja uhri olivat teon aikaan 16-vuotiaita.

Kuvan levittäminen aiheutti tytölle suurta kärsimystä ja vaikutti hänen itsetuntoonsa.

– Hän on kertonut, että teon jälkeen hänen oli ollut vaikea nukkua ja hän oli nähnyt painajaisia. Hänen jaksamisensa oli ollut huonoa ja hänen oli ollut vaikea keskittyä koulunkäyntiin, tuomiossa todetaan.

Poika kertoi tarkoittaneensa viestin vitsiksi.

Poika tuomittiin nuorena henkilönä tehdystä salakatselusta ja kunnianloukkauksesta 60 päiväsakkoon, joka tarkoittaa hänen tapauksessaan 360 euroa. Lisäksi hän joutuu maksamaan uhrille 3 000 euroa kärsimyksestä.