Karelia-ammattikorkeakoulussa ilmennyt viisi epäiltyä plagiaattitapausta – paljastuivat aktiivisen kansalaisen avulla

– Aktiivinen kansalainen on tehnyt pyynnön selvittää asia, Rehtori Petri Raivo kertoo STT:lle.

Rehtori pitää tapauksia harmillisina.

– Plagiointi on kaikilla tavoin arvojemme ja toimintaperiaatteidemme vastaista, hän sanoo.

Asiassa on tehty alustavat tarkastukset, joiden mukaan plagiointia on tapahtunut. Opinnäytetöissä lähdetekstejä on muutettu juuri sen verran, että sähköinen tarkastusjärjestelmä Urkund ei ole havainnut samankaltaisuutta silloin, kun opinnäytetyöt on jätetty ammattikorkeakoululle.

"Opinnäytetyöt melko tuoreita"

Karelia-ammattikorkeakoulu on aloittanut esiselvitykset, jotka tehdään Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistuksen mukaan. Esiselvityksien valmistuttua koulu päättää jatkotoimista.

Räikeimmissä tapauksissa voidaan hakea tutkinnon purkamista korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Lievemmissä tai epäselvissä tapauksissa arvosanaa voidaan alentaa itsearviointimenettelyllä tai opinnäytetyörekisteriin, arkistokappaleisiin ja muihin julkaistuihin sähköisiin versioihin voidaan lisätä plagiaattimaininta.

Rehtori Raivon mukaan selvityksessä olevat opinnäytetyöt ovat melko tuoreita, viimeisen kolmen vuoden ajalta. Hän ei kuitenkaan vielä halua tarkentaa, miltä aloilta tapaukset ovat.

– Oppialat tulevat sitten, kun olemme tehneet päätökset asiassa, Raivo sanoo.

Raivon mukaan selvityspyynnöt tulivat syys–lokakuussa, mutta kaikki eivät tulleet samalla kerralla. Karelia-ammattikorkeakoulu aikoo tarkentaa entisestään käytäntöjään opinnäytetöiden ohjaamisessa ja tarkastamisessa.

– Selvitämme myös sen, onko saatavilla kattavampia sähköisiä tarkastusjärjestelmiä. Plagiointi on törkeä väärinkäytös, ja meillä pitää olla keinot tunnistaa teko mahdollisimman varhain, Raivo sanoo tiedotteessa.