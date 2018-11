Yön uutiskooste: Trump sanoo Macronin ehdotusta EU-armeijasta "hyvin loukkaavaksi", seurakuntavaalien ennakkoäänestys päättyy

Kymmenien maiden johtajat kokoontuvat viikonloppuna Pariisissa järjestettävään ensimmäisen maailmansodan muistotilaisuuteen ja rauhanfoorumiin. Osallistujien joukossa on presidentti Sauli Niinistö .

Sunnuntaina 11. marraskuuta tulee kuluneeksi tasan sata vuotta ensimmäisen maailmansodan päättymisestä. Juhlallisuuksiin odotetaan muun muassa Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia, Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia, Saksan Angela Merkeliä ja Turkin Recep Tayyip Erdogania.

Rauhanfoorumi on osa presidentti Emmanuel Macronin tavoitetta korostaa monenkeskisen toiminnan merkitystä globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Järjestäjien mukaan Trump ei aio osallistua foorumiin. (Lähde: AFP)

Trump sanoo Macronin ehdotusta EU-armeijasta "hyvin loukkaavaksi"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kutsunut Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ehdotusta EU:n yhteisestä armeijasta "hyvin loukkaavaksi".

Trump tviittasi asiasta saapuessaan Pariisiin ensimmäisen maailmansodan päättymisen 100-vuotisjuhlallisuuksia varten. Presidentti sanoi myös, että Euroopan pitäisi ensin maksaa oma osansa sotilasliitto Naton kustannuksista.

Macron sanoi aiemmin tällä viikolla, että EU tarvitsee Natosta erillisen yhteisen armeijan. Valtaosa EU-maista kuuluu Natoon, ja yhteinen EU-armeija on varsin epämääräinen käsite. Macronin on tulkittu tarkoittaneen puheellaan EU:n puolustusyhteistyön syventämistä, mistä hän on puhunut paljon aiemminkin. (Lähde: AFP)

Pohjois-Kalifornian maastopalossa on kuollut jo yhdeksän ihmistä

Pohjois-Kaliforniassa Yhdysvalloissa riehuvan maastopalon uhriluku on kasvanut yhdeksään, kertovat San Francisco Chronicle ja Washington Post.

Suurin osa kuolonuhreista on kuollut autoihinsa yrittäessään paeta nopeasti leviävää paloa.

Paloa ei ole saatu hallintaan ja se on levinnyt jo yli 350 neliökilometrin alueelle. Palo on tuhonnut yli 6 000 rakennusta, mikä tekee siitä Kalifornian historian tuhoisimman maastopalon.

Palon jäljiltä suurin osa vajaan 27 000 asukkaan Paradisen kaupungista on raunioina. Kymmeniätuhansia ihmisiä on evakuoitu palon tieltä.

Välivaalien ääntenlaskennan epäselvyydet kuumentavat tunteita Yhdysvalloissa

Kongressivaalien ääntenlaskenta kuumentaa tunteita Yhdysvalloissa, jossa presidentti Donald Trump on puuttunut Floridan vaalitulosten epäselvyyksiin.

Alustavan ääntenlaskennan perusteella republikaanien Rick Scott voitti demokraattien Bill Nelsonin senaattorikisassa, mutta tarkistuslaskennassa ero on merkittävästi kaventunut.

Molemmat ehdokkaat ovat nostaneet kanteen ääntenlaskennan epäselvyyksistä. Washington Postin mukaan hieman yli 15 000 äänen ero on niin täpärä, että äänet voidaan joutua lain mukaan laskemaan uudelleen. Myös kuvernöörikisa on Floridassa niin tiukka, että siinäkin saatetaan joutua turvautumaan uudelleenlaskentaan.

Trump puuttui kiistaan Twitterissä syyttäen demokraatteja ja alueen vaalivalvojia petoksesta. Vaalivilpistä ei ole kuitenkaan ilmennyt näyttöä.

Saudi-Arabia on pyytänyt Yhdysvaltoja lopettamaan Jemeniä pommittavien lentokoneidensa tankkaamisen

Jemenissä sotiva, Saudi-Arabian johtama liittouma on pyytänyt Yhdysvaltoja lopettamaan lentokoneidensa tankkaamisen, kertoo Saudi-Arabian uutistoimisto SPA.

Saudi-Arabia kertoo lisänneensä omaa tankkauskapasiteettiaan niin paljon, ettei enää tarvitse Yhdysvaltain tukea.

Washington Post kertoi aiemmin Yhdysvaltojen kaavailevan lopettavansa liittouman lentokoneiden tankkaamisen. Elokuussa Yhdysvaltain puolustusministeri Jim Mattis sanoi, ettei Yhdysvaltojen tuki liittoumalle ole ehdotonta.

Saudi-Arabian toimet Jemenissä ovat keränneet rajua kansainvälistä kritiikkiä. Liittouman pommi-iskuissa on kuollut paljon siviilejä, myös lapsia. (Lähde: AFP)

Syyttäjä vaatii Rooman populistipormestarille vankeustuomiota valehtelusta

Rooman yleinen syyttäjä vaatii kaupungin pormestarille Virginia Raggille kymmenen kuukauden vankeustuomiota. Italian pääkaupungin ensimmäistä naispormestaria Raggia, 40, syytetään valheellisten lausuntojen antamisesta epäilyttävään rekrytointiin liittyen.

Viranomaiset epäilevät, että Rooman matkailujohtajaksi pestatun Renato Marran nimityksen takana on hänen veljensä Raffaele Marra, Rooman entinen henkilöstöpäällikkö ja Raggin läheinen liittolainen.

Vaikka Italiassa alle kahden vuoden tuomiot määrätään yleensä ehdollisiksi, tietäisi lyhytkin tuomio vakavaa takaiskua Raggin poliittiselle uralle. Hän nimittäin kuuluu populistiseen Viiden tähden liikkeeseen, jonka säännöt määräävät, että lyhyenkin tuomion saaneiden on erottava liikkeen jäsenyydestä.

Raggi on johtanut Roomaa vuodesta 2016. Hänen suosionsa on ollut laskussa muun muassa kaupungin leväperäisen huollon takia. (Lähde: AFP)

Varsovassa muistetaan lentoturmassa kuollutta presidenttiä

Varsovassa paljastetaan tänään lentoturmassa kuolleelle presidentti Lech Kaczynskille omistettu patsas. Patsaan paljastaminen on osa Puolassa viikonloppuna vietettäviä itsenäisyyden 100-vuotisjuhlallisuuksia.

Lech Kaczynski kuoli lentokoneen maahansyöksyssä Smolenskissa Länsi-Venäjällä huhtikuussa 2010. Presidentin seurue oli matkalla Katyniin toisen maailmansodan aikana teloitettujen puolalaisupseerien muistotilaisuuteen.

Maahansyöksyssä kuolleen presidentin kaksoisveli Jaroslaw Kaczynski johtaa Puolan hallitsevaa puoluetta. (Lähde: AFP)

Poliittiset skandaalit lisääntyvät Pohjoismaissa

Erilaisista skandaaleista on tullut tiivis osa poliittista elämää Pohjoismaissa. Tällä vuosituhannella poliittisten skandaalien määrä on lähtenyt selvään nousuun, kertoo uusi tutkimus. Yhä harvempi poliitikko kuitenkin joutuu eroamaan kohun takia.

Useimmat skandaalit liittyvät talousasioihin kuten korruptioon tai poliitikkojen käytökseen. Korruptio- ja seksikohut ovat lisääntyneet tällä vuosikymmenellä.

Tutkimuksessa analysoitiin skandaaleja vuosina 2010–2016 sekä metoo-ilmiöön liittyviä uudempia kohuja.

Kaleva: Pyhäjoen ydinvoimalan rakennuslupaan menee vielä ainakin kaksi vuotta

Pyhäjoen ydinvoimalan rakennuslupa viivästyy, uutisoi Kaleva. Fennovoiman toimitusjohtaja Toni Hemminki arvioi, että luvitukseen menee vielä ainakin kaksi vuotta.

Fennovoima on tavoitellut rakennusluvan saamista ensi vuoden loppuun mennessä ja rakentamisen aloittamista kesällä 2020.

Hemmingin mukaan Fennovoima on pystynyt toimittamaan Säteilyturvakeskukselle vasta noin 20–25 prosenttia tarvittavasta aineistosta.

Fennovoima odottaa saavansa ydinvoimalan toimittajalta Rosatomilta päivitetyn arvion hankkeen kokonaisaikataulusta lähiaikoina.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys päättyy tänään

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys päättyy tänään. Varsinainen vaalipäivä on viikon päästä sunnuntaina 18. marraskuuta.

Ennakkoäänestyspaikkoja on yli 2 500 ympäri Suomea. Äänestää voi vielä tänään ennakkoon missä tahansa paikassa riippumatta siitä, missä seurakunnassa on kirjoilla.

Vaaleissa valitaan seurakuntaneuvostot ja kirkkovaltuustot seuraavalle nelivuotiskaudelle, joka alkaa ensi vuonna. Ehdokkaita on yhteensä 16 700.

Suomen salibandynaiset kaatoivat maalijuhlassa Sveitsin

Suomen naisten salibandymaajoukkue kukisti Sveitsin Neuchatelissa pelatussa EFT-turnauksen ottelussa Sveitsin 8–5. Suomen pelaajista turnauksen emäntämaata kurittivat maaleillaan etenkin Oona Kauppi ja Senni Hietanen, jotka molemmat viimeistelivät kolme osumaa.

Veera Kauppi ja Jaana Lirkki kirjasivat tilastoihinsa maalin naiseen. Suomi kohtaa turnauksessa lauantaina Tshekin ja sunnuntaina Ruotsin.