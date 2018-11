Kolumni: Peräpeiliin katsoessa huomaa mieluiten onnistumiset

Luin hiljattain Raino Kukkosen ja hänen perustamansa Kaslink Foodsin tarinan. Kukkonen on lähtöisin maitotilalta Valtimon Puukarista.

Kirja vahvistaa entisestään kunnioitustani yrittäjiä ja yrittäjyyttä kohtaan.

Kukkonen perusti vuonna 1995 Kaslinkin yli 20 vuotta palkkatyössä toimittuaan, ja nyt hänen kolmen poikansa omistama Kaslink Foods työllistää Kouvolassa noin 170 henkilöä. Perheyritys on yksi suurimmista kotimaisista ruuanlaittotuotteiden, juomien ja välipalojen valmistajista. Yrittäjä osasi hakea oman lokeronsa meijerialalta, jolla ”kissan” otteet ovat tunnetusti kovat, kun ”hiiret” yrittävät hyppiä pöydälle.

Suurimman vaikutuksen Raino Kukkosen tarinassa tekee se, ettei hän luovuttanut, vaikka joutui kokemaan tulipalon ohella myös konkurssin. Mies tietää kantapään kautta, ettei vanha sutkaus, ”tulipalo on hyvä, mutta konkurssia ei voita mikään”, omalle kohdalle sattuneena oikein pidä paikkaansa.

Kukkosen yksi olennainen piirre paljastuu miehen toteamuksesta: ”Olen luonteeltani sellainen, etten katsele jatkuvasti peräpeiliin tai jos katson, niin näen vain onnistumiset.” Tulkitsen tämän niin, että epäonnistumisista pitää ottaa opikseen, mutta niitä ei kannata jäädä murehtimaan, eli meijerimiehen tapauksessa märehtimään.

Pohjois-Karjalasta löytyy lukemattomia kirjoittamattomia tarinoita vaatimattomasti aloittaneista ja vähitellen laajentaneista yrityksistä; osa on yltänyt tuotteineen vientimarkkinoille saakka. Sitten on pienyrittäjiä, jotka ovat tienanneet vuosikymmenet yrittämällä lähinnä oman leipänsä.

Paljon on tietysti myös niitä, jotka ovat ajautuneet niin suuriin vaikeuksiin, että yritystoiminta on loppunut. Kaikkien tarina olisi kertomisen arvoinen.

Pitkäjänteisyys. Se on tapaamieni, menestykseen yltäneiden yrittäjien perusominaisuus. Kysyin taannoin eräältä liki 40 vuotta puurtaneelta yrittäjältä, eikö koskaan ole tuntunut siltä, että palkkatyössä pääsisi helpommalla ja kenties tienaisikin paremmin.

Alkuvuosina kuulemma vähän arvelutti, kun kaverit hommasivat palkkatuloillaan hienot autot ja kesämökit siinä kun yrittäjä venytti markkaa. Sittemmin hän on päässyt itsekin kuluttamisen makuun. Eikä pelkästään hän vaan myös hänen yrityskumppaninsa ja kymmenet palkolliset. Tämä on edellyttänyt pitkien päivien myötä sitä, että yrittäjille työstä on muodostunut enemmän tai vähemmän elämäntapa.

Monen yrittäjän motiivit yrittäjyyteen ovat enemmän tunne- kuin järkiperäisiä. Tämän toteaa myös Raino Kukkonen kohdaltaan.

Pörssikaupassa ohjeistetaan aloittelijoita, että älä sijoita tunteella. Yrittämisessä on käsittääkseni toisin. Kasvollisissa perhe- ja sukuyhtiöissä niin positiiviset kuin negatiiviset tunteet pirskahtelevat helposti pintaan, mutta niistä löytyvät usein myös ne suurimmat menestystarinat.

Toiminta perheyhtiöissä muistuttaa perinteistä perhemaatilaa. Kun isä, äiti ja vielä isovelikin valvovat, niin työt oppii tekemään alusta lähtien huolella. Se poikii monesti menestystä.