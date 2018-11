Oululainen Matti Tynjälä sai BirdLifen kultaisen ansiomerkin - "Rengastanut yli satatuhatta lintua"

Ansiomerkki luovutettiin perjantaina Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen 45-vuotisjuhlassa Oulussa.

Tiedotteen mukaan Tynjälä (kuvassa) on toiminut aktiivisesti yhdistyksessä sen perustamisesta saakka.

- Hän on hoitanut yhdistyksen ylläpitämää Tauvon lintuasemaa Mikko Ojasen kanssa 1970-luvulta lähtien. Tynjälä on itse aktiivinen rengastaja, ja hän on kouluttanut myös useita uusia rengastajia Tauvon lintuasemalla. Yhteensä Tynjälä on rengastanut yli satatuhatta lintua.

Lisäksi Tynjälä on muun muassa tutkinut pajulinnun syysmuuttoa sekä merihanhen pesimäbiologiaa Perämerellä. Hän on ollut myös mukana tutkimassa pajulinnun ja hömötiaisen veriloisia.

- Joka vuosi hän inventoi Oulun Kempeleenlahden suojelualueen linnuston. Hän on ollut aktiivisesti mukana myös niin sanotuissa atlaskartoituksissa, tiedotteessa todetaan.

Perjantaina hopeiset ansiomerkit luovutettiin Ari-Pekka Auviselle, Jari Kostetille, Petri Lampilalle, Ville Suorsalle ja Tapani Tapiolle.

Tiedotteen mukaan BirdLife Suomen kultainen ansiomerkki voidaan antaa valtakunnallisesti tai kansainvälisesti poikkeuksellisen menestyksellisestä sekä hyvin pitkäaikaisesta, yli 25 vuotta jatkuneesta toiminnasta lintuharrastuksen, -tutkimuksen tai -suojelun edistämiseksi.