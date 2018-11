Yön uutiskooste: Isiä juhlitaan tänään harmaudessa ja tihkusateessa, Kiinan shoppailupäivä alkoi hurjalla tahdilla

Nuorisosäätiön vastikään nimitetyn uuden johdon mukaan entinen johto sai aikaan yli 40 miljoonan tappiot ja lähes tuhosi säätiön. Maksuvaikeuksiin ajautunut säätiö on joutunut rahapulassaan irtisanomaan työntekijöitään ja myymään kiinteistöomistuksiaan.

Jutusta on aloitettu yksi Suomen suurimmista talousrikostutkinnoista, jossa on poliisin mukaan yli kymmenen epäiltyä. Epäiltynä on muun muassa Nuorisosäätiön ex-johtoa.

Rikosepäilyihin johtanut sotku alkoi selvitä, kun Yle uutisoi ex-johdon erikoisista bisneksistä vuonna 2016.

Isiä juhlitaan tänään harmaudessa ja tihkusateessa

Tänään vietetään isänpäivää. Päivää vietetään Suomessa kaikkien isien kunniaksi aina marraskuun toisena sunnuntaina.

Ilmatieteen laitoksen mukaan isät juhlivat suuressa osassa maata pilvisessä, lauhassa ja tihkusateisessa säässä.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on lähes 1,26 miljoonaa isää. 15–82-vuotiaista miehistä yli puolella on lapsia. Yli 64-vuotiaista miehistä isiä on neljä viidestä.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) esitti tällä viikolla Vuoden isä -tilaisuudessa isänpäivää viralliseksi liputuspäiväksi kuten äitienpäivä jo on. Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) on jo luvannut, että isänpäivästä tehdään virallinen liputuspäivä.

Isänpäivää on vietetty Suomessa 1970-luvun alusta lähtien.

Kymmeniä valtiojohtajia kokoontuu Pariisiin muistamaan ensimmäisen maailmansodan päättymistä

Tänään tulee kuluneeksi sata vuotta siitä, kun ensimmäinen maailmansota päättyi. Kello 11:n aikaan sotilaat nousivat juoksuhaudoistaan ja ihmiset niin Lontoossa, New Yorkissa kuin Melbournessakin juoksivat kaduille.

Laaja joukko valtiojohtajia kokoontuu Pariisiin muistamaan yli neljä vuotta kestänyttä sotaa ja sen päättymistä. Riemukaarella he ottavat vastaan mittavan sotilasparaatin.

Juhlallisuuksiin saapuvat muun muassa Venäjän presidentti Vladimir Putin, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Saksan liittokansleri Angela Merkel. Suomesta paikalla on presidentti Sauli Niinistö.

Pohjois-Kalifornian maastopalojen uhriluku nousi 23:een

Yhdysvalloissa Pohjois-Kalifornian maastopalojen uhriluku kasvaa. Butten piirikunnan sheriffin mukaan kuolonuhreja on ainakin 23.

Pelastustyöntekijät löysivät lauantaina useita ruumiita palaneista asuinrakennuksista Paradisen kaupungissa.

Paradisen kaupunki tuhoutui lähes kokonaan nopeasti levinneessä maastopalossa. Kaupungin 27 000 asukasta evakuoitiin palon tieltä, mutta kaikki eivät ehtineet paeta ajoissa.

Asukkaita ei vielä ole päästetty palaamaan kaupunkiin tarkistamaan kotiensa kuntoa. (Lähde: AFP)

Itä-Ukrainan "kansantasavalloissa" äänestetään vaaleissa

Itä-Ukrainan niin kutsutuissa kansantasavalloissa järjestetään tänään presidentin- ja parlamenttivaalit. Länsimaiden mukaan kyse on yrityksestä vakiinnuttaa kapinallisalueiden ero Ukrainasta.

EU:n mukaan Donetskin ja Luhanskin vaalit ovat vastoin vuonna 2015 solmittua Minskin sopimusta, joka tähtää konfliktin ratkaisuun. Venäjän mukaan rauhansopimuksella ei ole mitään tekemistä äänestyksen kanssa, vaan vaalit ovat alueen asukkaiden itsenäinen päätös.

Itä-Ukrainan taisteluissa on saanut surmansa yli 10 000 ihmistä vuoden 2014 jälkeen. (Lähde: AFP)

Puola juhlii itsenäistymisen 100-vuotispäivää - äärioikeisto aikoo järjestää marssinsa

Puolassa vietetään tänään itsenäistymisen 100-vuotispäivää. Juhlallisuuksia varjostavat äärioikeiston aikeet marssia Varsovassa kaupunginjohtajan kiellosta huolimatta.

Puolan presidentti ja pääministeri ilmoittivat kiellon jälkeen, että kaupungissa järjestetään kaikille kansalaisille tarkoitettu yhteinen marssi päivän kunniaksi. Äärioikeistoryhmät veivät kuitenkin oman marssikieltonsa oikeuteen ja voittivat. Ryhmät sanovat aikovansa marssia samaa reittiä virallisen marssin kanssa.

Puolan juhlallisuuksiin ei ole odotettavissa ulkomaisia arvovieraita. Puolan entinen pääministeri, nykyinen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk aikoo kuitenkin saapua paikalle. (Lähde: AFP)

Turkki antoi Khashoggi-nauhoitukset muun muassa USA:n ja Saudi-Arabian kuultaviksi

Turkki on jakanut sauditoimittaja Jamal Khashoggin murhaan liittyvät ääninauhat Saudi-Arabian, Yhdysvaltojen, Saksan, Ranskan ja Britannian kanssa.

Asiasta kertoi Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan. Hän ei täsmentänyt nauhoitusten sisältöä.

Erdoganin kommentit ovat ensimmäinen virallinen vahvistus nauhoitusten olemassaololle.

Khashoggi tapettiin lokakuun alussa Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa. Saudi-Arabia kiisti pitkään Khashoggin kuolleen, mutta ilmoitti lopulta, että murhan takana oli itsenäisesti toiminut ryhmä saudeja. Erdogan puolestaan on sanonut, että käsky murhaan tuli Saudi-Arabian hallinnon ylimmältä tasolta. (Lähde: AFP)

Kiinan shoppailupäivä alkoi hurjalla tahdilla - Alibaballa miljardimyynti alle puolessatoista minuutissa

Vuoden suurin shoppailupäivä Singles Day alkoi Kiinassa ennätyksellisen vilkkaasti. Verkkokauppajätti Alibaba kertoi CNN:n mukaan, että sen myynti rikkoi miljardin dollarin (880 miljoonan euron) rajan vain minuutissa ja 25 sekunnissa päivän lähdettyä käyntiin.

Kiinassa marraskuun 11. päivästä on pelkkiä ykkösiä sisältävän päivämääränsä takia muodostunut Singles Day, jolloin moni kiinalainen juhlistaa sinkkuuttaan.

Alibaba aloitti vuonna 2009 Singles Dayn, ja muutamassa vuodessa siitä on tullut Yhdysvaltain Black Fridaytakin vilkkaampi ostospäivä.

Edmonton lähetti Puljujärven farmiin

Edmonton Oilersin NHL-jääkiekkoilija Jesse Puljujärvi lähetetään hakemaan vauhtia farmiliiga AHL:stä.

Edmonton kertoi verkkosivuillaan, että 20-vuotias suomalaishyökkääjä on lähetetty AHL:n Bakersfield Condorsiin. Farmiin lähetettiin yhtä aikaa myös toinen 20-vuotias hyökkääjä Kailer Yamamoto.

Kolmatta NHL-kauttaan pelaava Puljujärvi on tehnyt tällä kaudella 11 ottelussa yhden maalin.

Ristolainen kirjasi kaksi syöttöpistettä ja auttoi Buffaloa kirimään voittoon

Rasmus Ristolainen nappasi kaksi syöttöpistettä joukkueensa Buffalon kiriessä kotivoittoon Vancouverista jääkiekon NHL:ssä. Buffalo voitti ottelun voittolaukauskisan jälkeen 4–3.

Vancouver johti 3–1 vielä kolme minuuttia ennen kolmannen erän loppua. Buffalo teki kuitenkin loppuminuuteilla kaksi maalia, joista molempiin suomalaispuolustaja Ristolainen merkittiin syöttäjäksi.

Vancouverin Markus Granlund kirjasi yhden syöttöpisteen.

Nashville vankisti asemaansa länsilohkon kärjessä voittamalla Dallasin vieraissa jatkoajalla 5–4. Juuse Saros torjui Nashvillen maalilla 24 kertaa, Julius Honka syötti yhden Dallasin maaleista.