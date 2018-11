Yön uutiskooste: Jari Aarniota kuullaan tänään oikeudessa, Kaliforniaa piinaavien maastopalojen uhriluku kasvoi jälleen

Jari Aarniota kuullaan käräjillä tietolähderekisterin poistamisesta

Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan tänään Helsingin huumepoliisin ex-päällikköä Jari Aarniota poliisijohdon virkarikosjutussa.

Aarnion johtama Helsingin huumepoliisi tuhosi tietolähteet rekisteristä viime vuosikymmenen vaihteessa, minkä jälkeen tietolähteet jätettiin vuosikausiksi rekisteröimättä. Syyttäjä pitää tätä lainvastaisena.

Syytteet kiistävä Aarnio on todennut, että säännökset ovat olleet epäselviä ja huumepoliisia on turha syyttää. Virkasyytteessä on myös entistä ja nykyistä poliisijohtoa, jotka syyttäjän mukaan laiminlöivät huumepoliisin tietolähdetoiminnan valvonnan.

Kaikki syytetyt kiistävät syytteet.



Käräjillä entinen apteekkari, joka vaihtoi syyttäjän mukaan asiakkaiden lääkkeitä toisiin

Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa on määrä käsitellä tänään Lahden Renkomäen apteekkiin liittyviä epäselvyyksiä. Syyttäjän mukaan apteekkari vaihtoi asiakkaiden lääkkeitä toisiin oman mielensä mukaan ja toimi näin lainvastaisesti lääkärin lailla.

Entinen apteekkari on syytteessä kolmesta luvattomasta terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimisesta, yhdestä vammantuottamuksesta sekä yhdestä törkeästä petoksesta.



34-vuotias suomalaismies sai Britanniassa kahdeksan vuoden vankeustuomion äärioikeistolaisesta radikalismista

34-vuotias suomalaismies on tuomittu Britanniassa kahdeksaksi vuodeksi vankilaan äärioikeistolaisesta radikalismista, kertoo maan poliisi.

Britannian armeijassa palvellut mies sai tuomionsa jo aiemmin tänä vuonna, mutta siitä kerrottiin julkisuuteen vasta nyt.

Länsi-Midlandsin terrorismiyksikön mukaan mies oli keskeinen toimija kielletyssä National Action -äärijärjestössä ja hän pyrki värväämään ja radikalisoimaan nuoria järjestöön mukaan. Terrorismiyksikön tutkinnanjohtaja luonnehti miestä "äärimmäisen vaaralliseksi".

Mies pidätettiin Walesissa syyskuussa 2017.



HS: Finanssivalvonta haluaa suitsia yksityisten työeläkeyhtiöiden asiakashankintaa lailla

Finanssivalvonta vaatii, että yksityisten työeläkeyhtiöiden asiakashankinta on laitettava kuriin lakimuutoksilla, kertoo Helsingin Sanomat.

Fiva katsoo, että työhyvinvointitoiminnaksi on vuosien ajan naamioitu asiakashankinnan keinoja, joilla ei ole juurikaan tekemistä varsinaisen työhyvinvoinnin kanssa.

Fiva haluaa, että sosiaali- ja terveysministeriö aloittaisi asiasta lainsäädäntöhankkeen.Finanssivalvonnan mukaan yhtiöiden toiminta voi uhata jopa eläkejärjestelmän EU-oikeudellista asemaa ja olemassaoloa, jos sitä ei saada loppumaan.

Fiva haluaa oikeuden määrätä sääntöjä rikkoville eläkeyhtiöille sanktioita.

Yksityisiä työeläkeyhtiöitä ovat Ilmarinen, Varma, Elo sekä vuodenvaihteessa fuusioituvat Veritas ja Pensions-Alandia.



Kaliforniaa piinaavien maastopalojen uhriluku kasvoi jälleen, Pohjois-Kaliforniassa vahvistettu 42 kuollutta

Kaliforniassa riehuvien maastopalojen uhriluku on jälleen noussut. Paikallisen sheriffin mukaan Pohjois-Kalifornian palossa on kuollut ainakin 42 ihmistä, mikä tekee siitä historiallisen tuhoisan.

Samaan aikaan maastopalot korventavat myös Etelä-Kaliforniaa, missä on toistaiseksi raportoitu kahdesta kuolleesta.

Kovat tuulet ja kuiva maasto ovat lietsoneet paloja, joita on yritetty sammuttaa jo useita päiviä. Satojatuhansia ihmisiä on käsketty evakuoitumaan palojen tieltä. (Lähde: AFP)



Kanadan pääministeri vahvistaa sauditoimittaja Khashoggin murhaa koskevan nauhan olemassaolon

Kanadan pääministeri Justin Trudeau sanoo maan tiedustelupalveluiden kuunnelleen nauhoitteen sauditoimittaja Jamal Khashoggin murhasta. Asiasta kertoo muun muassa Guardian.

Trudeau on ensimmäinen länsimaiden johtaja, joka vahvistaa nauhoitteen olemassaolon ja sen, että Turkki on jakanut nauhan muiden maiden kanssa.

Trudeau kommentoi asiaa Pariisissa, jossa hän osallistui rauhanfoorumiin ja ensimmäisen maailmansodan päättymisen muistoseremonioihin. Hän sanoi, ettei ole itse kuunnellut nauhaa.

Saudi-Arabian hallinnosta kriittisesti kirjoittanut toimittaja Khashoggi tapettiin lokakuussa Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa.



Yhdysvaltalaistutkimus: Pohjois-Korealla on käytössä ainakin 13 salaista ohjustukikohtaa

Pohjois-Korealla on toiminnassa ainakin 13 salaista ohjustukikohtaa, joista on mahdollista laukaista ydinohjuksia, ilmenee maanantaina julkaistusta yhdysvaltalaistutkimuksesta.

Washingtonissa toimiva Center for Strategic and International Studies -ajatushautomo kertoo paikantaneensa ainakin 13 ohjustukikohtaa, joista Pohjois-Korean hallitus ei ole raportoinut. Kaikkiaan salaisia tukikohtia voi olla parikymmentä.

Tutkijat perustavat tietonsa satelliittikuviin ja eri tahojen haastatteluihin.

Tutkimus lisää epäilyjä Pohjois-Korean ydinaseriisunnan edistymisestä. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on väittänyt, että Korean niemimaan ydinaseriisunta on lähtenyt hyvin käyntiin sen jälkeen kun hän tapasi Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kesäkuussa. (Lähde: AFP)



Miltä näyttää EU:n tulevaisuus Angela Merkelin silmin - liittokansleri pitää puheen EU-parlamentissa

Euroopan unionin merkittävä voimahahmo, Saksan liittokansleri Angela Merkel puhuu tänään Euroopan parlamentissa Strasbourgissa. Merkelin odotetaan linjaavan unionin tulevaisuutta.

Merkelin vierailu parlamentissa on osa eurooppalaisten johtajien vierailujen sarjaa.

Suomen pääministerin Juha Sipilän (kesk.) vuoro on tulossa tammikuussa. Vierailujen tarkoituksena on kuulla EU-johtajien visioita Euroopan tulevaisuudesta.



Jorma Panula -kapellimestarikilpailu alkaa

Euroopan arvostetuimpiin kapellimestarikilpailuihin kuuluva Jorma Panula -kilpailu alkaa Vaasassa tänään. Mittelö järjestetään seitsemättä kertaa.

Kisan aikana yleisö voi seurata useiden taitavien kapellimestarien työskentelyä lähietäisyydeltä. 20 kilpailijan joukossa ovat muiden muassa suomalainen Kaapo Ijas ja suomalais-brittiläinen Ross Jamie Collins.

Kilpailun ensimmäinen palkinto on arvoltaan 11 000 euroa.

Jorma Panula -kapellimestarikilpailun finaali järjestetään perjantaina. Yle televisioi loppukilpailun suorana lähetyksenä Yle Teema Fem -kanavalla.