Airiston Helmen taustalla oleva venäläismies vaatii poliisin takavarikoimia miljoonia takaisin

Airiston Helmen taustalla oleva vuonna 1964 syntynyt venäläismies vaatii poliisin takavarikoimia miljoonia takaisin, poliisi kertoo STT:lle. Miestä epäillään törkeästä rahanpesusta, törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä veropetoksesta. Keskusrikospoliisi otti syyskuussa tehdyn kotietsinnän yhteydessä käteistä takavarikkoon 3,5 miljoonan euron edestä.

Miehen kanta on hänen lakimiehensä, oikeustieteen tohtori Kari Uotin mukaan, että rahoilla on laillinen alkuperä.

Poliisi vastustaa tutkinnanjohtaja Antti Perälän mukaan takavarikon purkua.

– Meidän mielestämme takavarikolle olisi edelleen edellytykset. Olemme vaatineet käsittelyä salaiseksi, enkä voi mennä perusteisiin enempää, Perälä sanoo.

Yhtiötä koskevassa rikostutkinnassa on poliisin mukaan kyse usean miljoonan rahanpesuepäilystä. Yrityksen epäillään myös käyttäneen pimeää työvoimaa kiinteistöjen rakentamisessa.

Takavarikkoasiaa käsitellään keskiviikkona Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

"Takavarikoitu data pääasiassa valvontakamerakuvaa"

Esitutkinnassa keskitytään kotietsinnässä takavarikoidun datan jäljentämiseen ja läpikäyntiin.

– Pyrimme käsittelemään laitteita tärkeysjärjestyksessä. Materiaalin jäljentäminen on hidasta muun muassa siksi, että osa jäljennettävistä laitteista on vanhoja tai eri tavoin rikkoutuneita. Lisäksi työtä hidastaa se, että jäljennettävää on paljon, jutun tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Tomi Taskila KRP:stä kertoo poliisin tiedotteessa.

Muun muassa Uoti on kertonut STT:lle, että poliisin takavarikoima data sisältää pääasiassa valvontakameroiden tallentamaa kuvaa eri kiinteistöillä olevista rakennuksista.

Esitutkinta kestää poliisin arvion mukaan vähintään kuukausia, ja KRP saa siihen apua suojelupoliisilta ja Puolustusvoimilta.

Jutussa on kaksi vangittua, eikä vuonna 1964 syntynyt mies kuulu heihin.