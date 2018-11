Yön uutiskooste: Britannia käsittelee brexit-erosopimusta, Ruotsin valtiopäivät äänestää pääministeriehdokkaan kumoon

Airiston Helmestä takavarikoidut miljoonat olivat kassakaapissa ja kahdessa lentolaukussa

Airiston Helmen taustalla vaikuttavalta venäläismieheltä takavarikoidut noin 3,5 miljoonaa euroa olivat pääosin säilössä kassakaapissa ja kahdessa lentolaukussa, miehen lakimiehenä toimiva oikeustieteen tohtori Kari Uoti kertoo. Venäläistä epäillään poliisin mukaan törkeästä rahanpesusta, törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä veropetoksesta.

Mies vaatii tänään Varsinais-Suomen käräjäoikeutta purkamaan poliisin takavarikon rahojen osalta. Poliisi vastustaa tutkinnanjohtaja Antti Perälän mukaan takavarikon purkua.

Airiston Helmen rikostutkinnassa on kyse usean miljoonan rahanpesuepäilystä. Yrityksen epäillään myös käyttäneen pimeää työvoimaa kiinteistöjen rakentamisessa.



Suomalainen Klubi pitää sääntömääräisen syyskokouksen - eroavatko kokoomuspomot jäsenyydestä?

Helsingin Suomalainen Klubi pitää tänään syyskokouksen, johon kohdistuu tavallista enemmän huomiota. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja puoluesihteeri Janne Pesonen ovat ilmoittaneet eroavansa klubin jäsenyydestä, jos yhdistys ei hyväksy jäsenikseen naisia.

Viime kuun lopulla pidetyn jäsenillan jälkeen klubin puheenjohtaja Matti Viljanen sanoi STT:lle, että sääntömuutos, joka mahdollistaisi naiset jäseniksi, ei ole tänään pidettävän syyskokouksen esityslistalla.



Tekninen vika pysäytti Finnlinesin aluksen matkanteon Airistolla - kääntyy takaisin Naantaliin

Airistolla teknisen vian takia pysähtynyt Finnlinesin Finnfellow-alus on lähtenyt takaisin Naantaliin, kerrotaan Länsi-Suomen merivartiostosta. Kaksi hinaajaa avustaa aluksen paluuta Naantalin satamaan.

Matkustajia ja rahtia kuljettavaan alukseen tuli illalla hieman yhdentoista jälkeen tekninen vika, jonka seurauksena alukselta meni sähköt Airistolla Rajakarin eteläpuolella. Alus ankkuroitui väylän vierelle, ja miehistö ryhtyi korjaamaan vikaa.

Aluksen kyydissä on yhteensä 170 ihmistä, joista 136 on matkustajia. Finnfellow oli matkalla Naantalista Ruotsin Kapellskäriin.



Italia ei taivu EU:n tahtoon - varapääministeri ilmoitti, ettei budjetti muutu

Italia ei muuta budjettiaan, ei sen tasetta tai kasvuennusteita, sanoo Italian varapääministeri Luigi di Maio maan ministerien kokouksen jälkeen. Maio sanoo, että Italian näkemyksen mukaan budjettia tarvitaan, jotta maa menee eteenpäin.

Euroopan unionin komissio hylkäsi Italian budjettiesityksen lokakuussa. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun komissio antoi reput budjettiesitykselle ja kehotti jäsenmaata tekemään uuden.

EU voi käynnistää uhittelevaa Italiaa vastaan prosessin maan liiallisen alijäämän korjaamiseksi, ja Italiaa voi uhata tuntuva sakko. (Lähde: AFP)



ABC Newsin lähteet: Trump harkitsee antavansa kenkää myös kansliapäällikkö Kellylle

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee vaihtavansa mahdollisesti myös Valkoisen talon kansliapäällikön John Kellyn, kertovat ABC Newsin lähteet. Aiemmin Washington Post uutisoi lähteisiinsä vedoten, että Trump on aikeissa erottaa lähiviikkojen aikana kansallisesta turvallisuudesta vastaavan ministerin Kirstjen Nielsenin.

ABC:n lähteiden mukaan Kellyn tulevaisuus on ollut epävarma jo jonkin aikaa ja Trump on viime viikkojen aikana keskustellut monien neuvonantajiensa kanssa Kellyn kohtalosta. Trump on valittanut Kellyn poliittisesta älykkyydestä, ja lähteiden mukaan Kelly on kasvattanut etäisyyttään presidenttiin.



Viimeisin brexit-luonnos pääsee Britannian hallituksen hampaisiin

Britannian hallituksen on määrä käsitellä tänään brexit-erosopimuksen luonnosta. Myös EU-maiden suurlähettiläät 27 maasta ovat koolla Brysselissä käsittelemässä neuvotteluiden etenemistä.

Britannian pääministerin kanslia vahvisti eilen, että neuvottelijat olisivat päässeet sopuun erosopimuksen luonnoksesta. Iso kysymys kuitenkin on, hyväksyykö Britannian voimakkaasti jakautunut hallitus sen.



Ruotsin valtiopäivät äänestää pääministeriehdokkaan kumoon

Ruotsissa valtiopäivät päättää tänään siitä, nouseeko maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson uudeksi pääministeriksi. Äänestyksen tulos on jo ennalta selvä, sillä enemmistö puolueista on ilmoittanut äänestävänsä Kristerssonia vastaan.

Kristersson haluaisi muodostaa vähemmistöhallituksen yhdessä kristillisdemokraattien kanssa.

Punavihreän blokin lisäksi Kristerssonia vastaan aikovat äänestää keskustapuolue ja liberaalit, jotka kuuluvat kokoomuksen ja kristillisdemokraattien kanssa neljän puolueen porvariallianssiin.



Prinssi Charles täyttää 70 vuotta, mutta odottelee vielä varsinaisten töiden alkamista

Britanniassa juhlitaan tänään kruununprinssi Charlesin 70-vuotissyntymäpäivää. Charles syntyi aikanaan Lontoossa Buckinghamin palatsissa, missä myös vietettiin hänen ristiäisiään.

Ensimmäisenä kruununperimysjärjestyksessä oleva Charles ei näytä nousevan kuninkaaksi aivan heti, sillä hänen äitinsä kuningatar Elisabet on korkeasta 92 vuoden iästään huolimatta edelleen hyvävoimainen ja työteliäs.

Prinssin kotisivuille on koottu hänestä 70 faktaa, joista käy ilmi muun muassa, että prinssi ei syö lounasta, ja että hänen suosikkiteelaatunsa on Darjeeling, jota täydentävät hunaja ja maito.



Tyttöjen jalkapallomaajoukkue hävisi niukasti MM-avausottelunsa

Suomen alle 17-vuotiaiden tyttöjen jalkapallomaajoukkue on hävinnyt MM-turnauksen avausottelunsa Uudelle-Seelannille 0–1. Ottelu pelattiin Uruguayn Montevideossa.

Voittomaalin A-lohkon ottelussa ampui 41. minuutilla kaukolaukauksella oikeaan ylänurkkaan Uuden-Seelannin Kelli Brown. Suomen paras pelaaja oli maalivahti Anna Koivunen.

Suomi pelaa MM-lopputurnauksessa ensimmäistä kertaa. Suomi kohtaa seuraavaksi perjantaina Ghanan. Alkulohkon neljäs maa on turnausta emännöivä Uruguay.



Florida jatkoi voittoputkeaan, Barkoville syöttöpiste

Jääkiekon NHL:ssä Florida Panthers venytti voittoputkensa viiden ottelun mittaiseksi kaatamalla vieraissa Philadelphia Flyersin 2–1. Floridan Aleksander Barkov antoi syötön voiton varmistaneeseen toiseen maaliin, jonka teki Jevgeni Dadonov.

New York Islanders puolestaan katkaisi kolme ottelua kestäneen tappioputken ottamalla 5–2-kotivoiton Vancouver Canucksista. Islandersin Leo Komarov ja Valtteri Filppula kirjauttivat syöttöpisteen joukkueensa ensimmäisestä maalista.