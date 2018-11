Liikenneturva kertoo viisi vinkkiä turvalliseen talvipyöräilyyn - paras säilytyspaikka pyörälle on kuiva ja kylmä varasto

Talvi ei ole syy jättää pyörää talliin. Polkemalla tehdyillä työ- ja muilla asiointimatkoilla saa myös terveyshyötyjä. Liikenneturva kannustaa pyöräilijöitä ajamaan ennakoivasti vaihtelevissa keleissä sekä huolehtimaan oikeasta varustuksesta ja hyvästä näkyvyydestä.

Tällä viikolla vietetään #Pyöräilytalvi-viikkoa, Liikenneturva tiedottaa. Kampanja muistuttaa, ettei pyöräily ole talvellakaan mitenkään erikoista tai vaativaa. Asianmukaiset varusteet, rauhallinen ja ennakoiva ajotapa sekä oman näkyvyyden varmistaminen pyörän valoin ja heijastimin turvaavat talvipyöräilijän kulkua.

- Kypärää on muistettava käyttää talvellakin. Kerrospukeutuminen auttaa pysymään lämpimänä pakkaskeleillä, ja erityisesti kannattaa suojata pää, kädet sekä jalat. Varusteita valitessa kannattaa huomioida, että värikäs erottuu paremmin kuin tumma vaatetus, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa kertoo.

Liikenneturvan mukaan talvella kaatumisriski on suurempi esimerkiksi pyöräilyväylien liukkaudesta tai epätasaisuudesta johtuen. Nastarenkailla voi saada tarpeellista lisäpitoa, sillä liukasta on varsinkin silloin, kun lämpötila sahaa nollan tuntumassa.

- Myös äkilliset ohjausliikkeet voivat viedä pyörän luisuun. Esimerkiksi risteykset ja ajoradan ylityskohdat voivat olla yllättävän liukkaita. Siksi ennakoiva ajotyyli ja oikean nopeuden valinta korostuvat, Piippa toteaa.

Näkyvyyden tärkeyttä ei voi korostaa liikaa, kun puhutaan pimeällä tai hämärässä pyöräilystä. Pyörässä on oltava etuvalo pimeällä ajettaessa sekä etu-, taka- ja sivuheijastimet. Kiinteän valaisimen sijasta voi käyttää myös otsalamppua. Suositeltavaa on käyttää myös takavaloa, jonka on oltava punainen, Liikenneturvasta korostetaan.

- Valo auttaa pyöräilijää näkymään, mutta etenkin muita tienkäyttäjiä näkemään pyöräilijän. Vaikka valaistussa taajamassa näkisi itse polkea, jää pimeä pyöräilijä helposti huomaamatta muilta, esimerkiksi autoilijoilta. Valoton pyöräilijä ei yksinkertaisesti erotu, Piippa kertoo.

Talvi asettaa omat haasteensa myös pyörän säilytykselle. Talvella paras säilytyspaikka pyörälle on kuiva ja kylmä varasto. Lämpimässä säilytettyyn pyörään kertyy liikkeelle lähtiessä huurretta, kun ilman kosteus tiivistyy pyörään.

- Pyörän kunnosta huolehtiminen auttaa pitämään fillarin toimivana myös talven kylmissä ja vaihtelevissa keleissä. Esimerkiksi ketjujen säännöllinen öljyäminen kannattaa ottaa tavaksi, Piippa toteaa.

Viisi vinkkiä turvalliseen talvipyöräilyyn:

- Ennakoiva ja rauhallinen ajotapa ehkäisee vaaratilanteita.

- Käytä kypärää – kaatumisriskikin on kesää suurempi.

- Muista etuvalo pimeällä ajettaessa – suositeltavaa on käyttää myös takavaloa, jonka on oltava punainen.

- Käytä valojen lisäksi heijastimia ja/tai heijastinliiviä.

- Nastarenkaat lisäävät pitoa myös pyörässä.