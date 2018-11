Syöpäsäätiö on myöntänyt suurapurahan yliopistojen tutkimushankkeelle - "Tutkimus kohdistuu niihin lapsiin, joilla on hidas vaste hoidolle"

Syöpäsäätiö on myöntänyt 300 000 euron suurapurahan Tampereen yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston tutkimushankkeelle, jonka tavoitteena on kehittää hoitoja alle 15-vuotiaiden lasten syöpiin, erityisesti akuuttiin lymfoblastiseen leukemiaan, Itä-Suomen yliopisto ja Syöpäsäätiö tiedottavat keskiviikkona.

Tiedotteen mukaan Suomessa todetaan vuosittain alle 15-vuotiailla lapsilla 150 syöpää. Näistä joka kolmas lapsi sairastuu akuuttiin leukemiaan. Akuutin leukemian hoitoa on kehitetty intensiivisesti viime 50 vuoden aikana aikana, tiedotteessa todetaan.

- Ennusteet ovat parantuneet roimasti, ja nykyisin 90 prosenttia sairastuneista paranee: akuutin lymfaattisen leukemian viiden vuoden elossaololuku on CONCORD-3 tutkimuksen mukaan Suomessa Euroopan korkein. Kehittämisen varaa on kuitenkin useilla alueilla.

Tiedotteen mukaan leukemiatutkimus on aiemmin keskittynyt sellaisiin taudin alaryhmiin, joilla on alunperin huonoin ennuste. Tässä tutkimuksessa asetelma on poikkeuksellinen siinä mielessä, että lähtökohtana ovat ne, joiden hoidossa on suurimpia haasteita.

- Tutkimuksemme kohdistuu erityisesti niihin lapsiin, joilla on odotusten vastaisesti hidas vaste annetulle hoidolle. Huonon hoitovasteen saavilla potilailla on yleensä myös suurentunut riski taudin uusiutumisesta. Tutkimuksessamme valjastamme uudet genomiikan työkalut juuri näiden potilaiden varhaiseen tunnistamiseen, Itä-Suomen yliopiston akatemiatutkija Merja Heinäniemi kertoo.

- Samalla kehitämme mahdollisuuksia tunnistaa sellaiset lapsipotilaat, joiden hoitoa voitaisiin lyhentää ja keventää nykyisestä.

Rahoituksella kehitetään analyysityökaluja, joiden avulla pystytään valjastamaan uusi teknologia myös jokapäiväiseen kliiniseen käyttöön.

- Tavoitteemme on ottaa käyttöön uusimpia teknologioita, joiden avulla voidaan kartoittaa leukemiasolujen muutoksia toisaalta koko perimäaineksen laajuisesti, toisaalta yhden solun tarkkuudella, Heinäniemi toteaa.

Tällä hetkellä yhden potilasnäytteen geenivirheiden kartoitus ja yhden solun tarkkuudella tehtävä geenien ilmentymisen profilointi maksaa useita tuhansia euroja. Tutkimusten hinnat tulevat jatkossa laskemaan sellaiselle tasolle, että niillä voidaan korvata nykymenetelmiä, tiedotteessa kerrotaan.

- Voi ajatella, että jo nyt nämä uudet menetelmät ovat edullisia, kun ottaa huomioon sen massiivisen määrän tietoa, mitä ne tuottavat yhdellä kertaa, Tampereen yliopiston dosentti Olli Lohi toteaa. Hän työskentelee sekä lääkärinä että tutkijana lasten syöpien parissa.

Tiedotteen mukaan tutkimuksessa on keskeisessä roolissa poikkitieteellinen lähestymistapa, jossa kliiniset tutkijat, bioinformaatikot ja geneetikot työskentelevät rinnakkain.

Tutkijat uskovat vahvasti, että analyysimenetelmiä voidaan jatkossa soveltaa laajemminkin, myös muiden lasten syöpien sekä myös aikuisiän kasvainten tarkempaan profilointiin.

- Tutkimusrahoitus on nykypäivänä hyvin kilpailtua, ja olemme erittäin iloisia tästä Syöpäsäätiön apurahasta. Samalla tämä on tunnustus tutkimusryhmiemme tekemän tutkimuksen tasosta. Haemme aktiivisesti rahoitusta, jonka avulla syöpään sairastuneet lapset saavat maailman kärkitason hoidot, Merja Heinäniemi tuumaa.

Syöpäsäätiö on myöntänyt myös 450 000 euron suurapurahan Itä-Suomen yliopiston tutkimushankkeelle, jonka tavoitteena on kehittää hoitoja pahanlaatuisen aivokasvaimen hoitoon.

Tiedotteen mukaan pahalaatuinen aivokasvain on yksi hankalimmista syöpätaudeista, jossa kuolleisuus on edelleen hyvin korkea. Keskimääräinen potilaiden elossaoloaika on vain noin vuosi taudin toteamisen jälkeen. Tutkimuksessa kehitetään aivokasvaimen hoitoon sopivaa uutta geeniterapiamuotoa ja tehostaa kehon omaa immuunipuolustusta.



Pahalaatuinen aivokasvain pyritään aina poistamaan kirurgisesti, mikäli se suinkin on mahdollista. Operaatiossa ei kuitenkaan yleensä kyetä poistamaan kaikkia pahalaatuisia soluja aivokudoksesta, jonka seurauksena syöpäkasvain uusiutuu yleensä hyvin nopeasti. Tässä tutkimuksessa hoitoa kehitetään aluksi kaikkein aggressiivisimpaan aivosyöpään, glioblastoomaan, mutta myöhemmin on mahdollista, että hoitoa voidaan soveltaa myös muihin aivokasvaimiin, tiedotteessa todetaan.

- Rahoitusta saaneessa tutkimuksessa kehitetään kirurgisen operaation yhteydessä aivokudokseen annettavaa paikallista geenihoitoa, jolla pyritään tuhoamaan jäljelle jääneet pahalaatuiset solut potilaan aivokudoksesta, akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttuala kertoo.

Projektissa etsitään lisäksi aivosyövälle ominaisia valkuaisaineita, joita voitaneen jatkossa käyttää geenihoidon tehostettuun kohdentamiseen aivokasvainta ja sen aivokudokseen lähettämiä yksittäisiä pahalaatuisia soluja vastaan.

Hoidon tehostamiseksi pyritään myös vahvistamaan kehon luonnollista immuunipuolustusta siten, että yhdessä geenihoidon kanssa elimistö pystyy tuhoamaan jäljellä olevat syöpäsolut.

- Tavoitteena on uusi kirurgian ja geenihoidon kombinaatio, jolla voidaan merkittävästi lisätä potilaiden eloonjäämisaikaa ja parantaa heidän elämänlaatuaan. Toisin kuin sytostaattihoitokuurit, geenihoito annetaan ainoastaan kerran aivokudokseen kirurgisen operaation yhteydessä. Kyseisellä seikalla on huomattava merkitys potilaiden toipumisen ja elämänlaadun kannalta.



Seppo Ylä-Herttualan mukaan Syöpäsäätiön suurapurahalla on erittäin suuri merkitys pahanlaatuisen aivokasvaimen geenihoitojen kehittämisessä. Tiedotteen mukaan kolmivuotinen rahoitus mahdollistaa riittävän pitkäaikaisten seurantatutkimusten tekemisen sekä aikaa vievien ja haasteellisten syöpäkudokselle tyypillisten proteiinien tunnistuksen.

- Ilman Syöpäsäätiön tukea haastavat, uusien hoitomuotojen kehittämis- ja testausprojektit olisivat käytännössä mahdottomia suorittaa, Ylä-Herttuala toteaa.

Tiedotteen mukaan Syöpäsäätiö ja Suomen Syöpäyhdistys ovat myöntäneet tänä vuonna tutkimusapurahoja yhteensä yli 7 miljoonalla eurolla lähes sataan eri tutkimushankkeeseen.