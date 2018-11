Marraskuut lämmenneet rajusti 2000-luvulla - tästä marraskuusta voi tulla yksi kaikkien aikojen lämpimimmistä myös Pohjois-Karjalassa

Tämän vuoden marraskuusta näyttää tulevan koko Suomessa jälleen ennätyksiä hipova, sillä Helsingin Kaisaniemen keskilämpötila on 13. päivän jälkeen peräti 7,0 astetta.

Myös Pohjois-Karjalassa ennätykset saattavat paukkua, jos loppukuu pysyy lauhana. Joensuun Linnunlahden ja Reijolan keskilämpötila on 13. päivän jälkeen 3,5, Juuan Niemelän 3,4, Liperin lentokentän 3,3 ja Lieksan Lampelan 3,3, Tohmajärven Kemien 3,1 ja Ilomantsin Mekrijärven 2,6 astetta.

Kuukauden keskilämpötiloja verrataan valtakunnallisesti vuosien 1981-2010 keskilämpöön, kun puhutaan normaalia lämpimämmästä tai kylmemmästä säästä.

Helsingin Kaisaniemessä marraskuun keskilämpötila on tuolla 30 vuoden vertailujaksolla 1,5 plusastetta. Kaisaniemestä on Suomen pisin havaintosarja, joka alkaa vuodesta 1844.

Vuosien 1844-1883 eli 40 vuoden jakson keskilämpötila marraskuussa oli -0,4 astetta. Sen jälkeen marraskuut ovat hitaasti lämmenneet niin, että viimeisen 20 vuoden (1998-2017) lukemat ovat jo 2,7 astetta ja viimeinen 14 vuoden jakso (2004-2017) yltää peräti 3,1 plusasteeseen.

Pohjois-Karjalan pisin yhtäjaksoinen havaintosarja löytyy Tohmajärven Kemiestä, josta keskilämpötilatietoja on poimittavissa Ilmatieteen laitoksen arkistosta vuodesta 1926 lähtien. Täältä ei siis ole 1800-luvun vuosien eikä 1900-luvun kahden ensimmäisen vuosikymmenen tietoja kuin yksittäisiltä vuosilta.

Helsingin kolme kylmintä marraskuuta (1844-2017) olivat 1800-luvulla. Vuonna 1856 keskilämpötila jäi -6,4 asteeseen. Lähes yhtä kylmää oli vuosina 1864 (-5,1) ja 1852 (-4,4).

Kylmiä marraskuita on Helsingissä ollut myöhemminkin. Seuraavaksi kylmintä on ollut vuosina 1925 (-4,0) ja 1919 (-3,8). 2000-luvulla on Helsingissä ollut vain yksi kylmä marraskuu, kun vuonna 2002 keskilämpötila jäi -1,9 asteeseen.

Lämpimimmät Helsingin marraskuut ovat pääosin viimeisen 30 vuoden jaksolta: 2015 (+5,6), 2000 (5,5), 1938 (5,4), 2011 (5,3) ja yllätys yllätys 1877 (5,1).

Pohjois-Karjalan selvästi lämpimin marraskuu on vuodelta 2005, jolloin Lieksan Lampelassa ja Joensuun lentoasemalla Liperissä päästiin 2,8 plusasteeseen sekä Tohmajärvellä, Valtimolla ja Juuassa 2,6:een. Joensuun ja Tohmajärven keskilämpötila on marraskuussa -2,3 astetta.

Lämpimiä marraskuita on Tohmajärvellä ollut vuoden 2005 lisäksi myös vuosina 1938 (2,1), 1996 (2,1), 1982 (1,8, 1986 (1,7), 1991 (1,6), 1967 (1,5) ja 2013 (1,5). Tänä vuonna noita marraskuun ennätyslukuja saatetaan siis uhkailla, mikäli loppukuu säilyy lämpimänä.